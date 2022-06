Transition Technologies PSC podwaja przychody i znacząco zwiększa zysk

Spółka Transition Technologies PSC wypracowała ponad 167 mln zł przychodów w 2021 roku, co oznacza wzrost o 50 proc. w porównaniu z 2020 roku. Skonsolidowana EBITDA (zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych) wyniosła 20,9 mln zł w 2021 roku (wzrost o 53 proc. rok do roku), a zysk netto w tym okresie sięgnął 14,6 mln zł (wzrost o 77 proc. rok do roku).

Transition Technologies PSC (TT PSC) jest integratorem rozwiązań IT.

Według firmy w 2021 roku branża IT rozwijała się bardzo dynamicznie, podczas gdy wiele sektorów przemysłowych nadal mierzyło się ze skutkami trwającej kolejny rok pandemii.

TT PSC rozwija się nie tylko organicznie, ale także w drodze akwizycji.

- Spółka TT PSC niewątpliwie wykorzystała ten potencjał osiągając rekordowe wyniki finansowe w 2021 r., o ponad 50 proc. większe niż w 2020 roku - mówi Szymon Bartkowiak, prezes TT PSC.

- Patrząc na przestrzeni ostatnich czterech lat nasze przychody wzrosły ponad trzykrotnie. Było to możliwe dzięki konsekwentnej realizacji strategii biznesowej, opartej na długotrwałej współpracy z klientami i partnerami działającymi w stabilnych sektorach gospodarki na świecie - dodaje.

TT PSC obserwuje na rynku w Polsce wzrost zainteresowania projektami w obszarze cyfrowej transformacji. Ocenia, że firmy, które zainwestowały w czasie pandemii, kontynuują te procesy, ponieważ faktycznie potrzebują digitalizacji. Oczekują, że dzięki cyfryzacji realnie wpłyną na zmniejszenie kosztów, przyspieszą inne procesy w firmie, w tym analizy danych.

- Choć nadal rodzime firmy mają wiele do nadrobienia w porównaniu z firmami zagranicznymi, to wyraźnie widać, że inwestycje w digitalizację przyspieszyły i na stałe wpisują się w strategie rozwoju przedsiębiorstw. Zagraniczne firmy przemysłowe, które są dziś bardziej zaawansowane od polskich w procesach cyfryzacji, stawiają bardziej na zwiększenie skali inwestycji - mówi Konrad Dróżka, członek zarządu TT PSC.

Rosną przychody, rośnie też zatrudnienie

Firma rozwija się nie tylko organicznie, ale także w drodze akwizycji. W lutym 2021 r. spółka TT PSC podpisała umowę inwestycyjną przejęcia pakietu kontrolnego polskiej firmy Algomine, która specjalizuje się w wykorzystaniu potencjału technologii takich jak Big Data, uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja czy rozwiązania chmurowe.

- Rozbudowa oferty o nowe obszary technologiczne jest kluczowa, bo dzięki niej możemy działać jeszcze efektywniej, w coraz szerszym zakresie. To nasza odpowiedź na rosnące potrzeby klientów nastawionych na współpracę długofalową w zakresie kompleksowej cyfryzacji - dodaje Szymon Bartkowiak.

Wraz z dynamicznym wzrostem przychodów rośnie także zatrudnienie w grupie TT PSC, które na koniec 2021 r. wynosiło już 727 osób, z czego ponad 10 procent zatrudnionych stanowiły osoby spoza Polski.

- Podsumowując, pomimo zawirowań na światowych rynkach, które wynikały głównie z trwającej pandemii, za nami bardzo dobry rok, zarówno pod kątem finansowym, jak i z perspektywy rozwoju biznesu - tłumaczy Szymon Bartkowiak.

- Utrzymujemy bardzo dynamiczny wzrost przychodów, otworzyliśmy kolejną spółkę zależną - Transition Technologies PSC France SAS, kontynuowaliśmy współpracę z klientami i partnerami strategicznymi, a także pozyskaliśmy nowych. Mamy bardzo ambitny plan na kolejne lata, a perspektywy, dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu na usługi związane z reindustrializacją i digitalizacją, wyglądają obiecująco. Nasze zamówienia z Europy Zachodniej oraz USA już są na rekordowych poziomach, branża IT jest w trendzie wzrostowym, zaś sektory, w których działamy, okazują się odporne na zawirowania rynkowe i polityczne - zaznacza.

Transition Technologies PSC stanowi zespół ponad 700 ekspertów w zakresie IoT, Cloud, Augmented Reality, Machine Learning, Enterprise PLM i innych technologii kluczowych w procesie cyfrowej transformacji. Poprzez biura na trzech kontynentach, obsługuje klientów na całym świecie z sektora motoryzacji, energii, dóbr konsumpcyjnych, przemysłu ciężkiego, mediów i telekomunikacji, branży medycznej, usług, oprogramowania i technologii.

TT PSC należy do grupy kapitałowej Transition Technologies, która działa od 1991 roku i dostarcza rozwiązania technologiczne dla rynku energii, gazu, przemysłu 4.0 i bioinformatyki.

Zobacz również: Transition Technologies z rekordem po pierwszym kwartale