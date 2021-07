Transition Technologies stawia na rozwój robotów współpracujących

Z roku na rok udział robotów współpracujących na rynku będzie znacząco rósł, to niezmiernie atrakcyjny biznesowo obszar. Obserwując to i mając nieustanny rozwój wpisany w DNA naszej firmy, nawiązaliśmy współpracę z firmą Doosan Robotics - mówi WNP.PL Zbigniew Strzelecki, kierownik działu Robotyki w Transition Technologies- Control Solutions.

Duże zainteresowanie rynku

Showroom

- Zrealizowaliśmy już kilka wdrożeń stanowisk wyposażonych w coboty, dzięki czemu zdobyliśmy doświadczenia. Stwierdziliśmy, że jest miejsce na rynku żeby pojawić się z nowym produktem cechującym się niezawodnością, wygodą obsługi i jakością przy zachowaniu dobrego stosunku do ceny. Po analizie rynku producentów cobotów faworytem okazał się Doosan Robotics, który do tej pory był niemal nieobecny na polskim rynku. Polska wpisywała się w ich strategię związaną z ekspansją na Europę środkową i wschodnią. Po blisko pół roku intensywnych negocjacji i akceptacji przez stronę Koreańską naszego biznesplanu, w maju tego roku sfinalizowaliśmy umowę o współpracy. Dzięki niej zostaliśmy autoryzowanym przedstawicielem Doosan Robotics na terenie Polski i możemy oferować naszymi klientom szereg świetnych produktów - informuje Zbigniew Strzelecki.Od tego momentu spółka poszukuje kanałów dystrybucji, aktywnie działa na rynku i lokuje roboty w projektach związanych z budową maszyn i automatyzacją procesów.Równolegle do tego rozwija również sprzedaż bezpośrednią- Chcemy zainteresować firmy integratorskie zajmujące się budową maszyn oraz automatyzacją, które do zastosowania w swoich rozwiązaniach będą wykorzystywać roboty Doosan Robotics. Naszymi potencjalnymi klientami są także klienci końcowi - dodaje Zbigniew Strzelecki.Podkreśla, że koncepcja cobotyki zakłada, że są to roboty stosunkowo łatwo programowalne Odpowiednio przeszkolony personel powinien bez problemu poradzić sobie zadaniem dlatego niejednokrotnie zdarzają się firmy, które kupują roboty i wdrażają je samodzielnie.W drugiej połowie 2021 r. we Wrocławiu zaplanowano uruchomienie showroomu , gdzie będą organizowane szkolenia i prezentacje dla klientów Transition Technologies- Control Solutions zainteresowanych robotami Doosan Robotics.- Co ważne, będziemy organizowali szkolenia i demonstracje zgodnie z indywidualnym oczekiwaniem klientów. Będziemy oferować proces proof of concept w ramach którego będziemy sprawdzać, czy dany pomysł jest odpowiedni, czy ten robot może znaleźć zastosowanie w tej aplikacji. Zyskamy miejsce spotkań, dyskusji i wymiany doświadczeń z klientem - zapewnia Zbigniew Strzelecki.Podkreśla, że oferowane roboty mogą znaleźć zastosowanie w bardzo wielu branżach. Transition Technologies- Control Solutions już rozmawia o wykorzystaniu robotów m.in. przetwórstwie metali, pakowaniu, przepływie materiału czy w firmach z branży motoryzacyjnej oraz firmach z sektora medycznego i branży FMCG.