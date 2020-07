Transition Technologies urosła o 25 proc.

Grupa kapitałowa Transition Technologies osiągnęła w pierwszym półroczu 2020 r. przychody z działalności operacyjnej na poziomie ponad 200 mln zł, co stanowi 25 proc. wzrost w stosunku do roku 2019. Spółka przekonuje, że dzięki koncentracji na wybranych sektorach (energetyka, gaz, informatyka medyczna i przemysł) stosunkowo w niewielkim stopniu została dotknięta przez koronawirusa.

Coraz więcej zamówień pochodzi także z rozwijającego się sektora opieki zdrowotnej. Transition Technologies jest także bardzo aktywna w outsourcingu na rynkach zagranicznych oraz w polskim sektorze publicznym.– W pierwszym półroczu 2020 wszystkie te obszary nie były tak bardzo narażone na problem Covid-19, co przełożyło się na kolejny rekordowy wzrost obrotów grupy. Chcemy nawet wykorzystać aktualną sytuację na rynkach na rozbudowę naszej struktury międzynarodowej. Zatrudniamy zagranicznych managerów, którzy są odpowiedzialni za rozwój firmy w krajach Europy zachodniej, a w najbliższych tygodniach w Monachium otworzymy kolejną spółkę zależną. Oczywiście widzimy dużą niepewność na rynkach i wiele sprzecznych sygnałów gospodarczych, co sugeruje, że powrót gospodarki światowej na normalne tory zajmie zdecydowanie więcej czasu i okres koniunktury post COVID-19 to dopiero rok 2021 – dodaje Konrad Świrski.Spółka planuje wykorzystać obecny czas na rozwój nowych linii produktowych oraz dodatkowo wykorzystać szansę na zmianę modeli biznesowych klientów, takich jak powszechna akceptacja pracy zdalnej, współpraca z kluczowymi partnerami IT i wzmocniona rola cyberbezpieczeństwa,Zmiany w gospodarce światowej pokazują, że rośnie rola europejskiego przemysłu (reindustrializacja oparta o wysoką automatyzację procesów) oraz tzw. „nearshoring” – bliższa współpraca w tym zakresie z europejskimi firmami IT – co będzie dodatkowym impulsem wzrostowym dla grupy.Transition Technologies chce być jednym z europejskich liderów w obszarze usług IT dla nowoczesnego przemysłu, nowej energetyki i nowej medycyny. W planach jest także poszukiwanie komplementarnych spółek dla procesów łączenia i akwizycji.– Mamy wciąż silną pozycję rynkową, długoterminowe zamówienia, jesteśmy coraz bardziej rozpoznawalni na rynkach europejskich i światowych, znajdujemy nowe nisze, adaptujemy dostępne technologie do nowych zastosowań we własnych, kompleksowych wdrożeniach. Chcemy utrzymać trend wzrostowy na poziomie 25 proc. r/r i wciąż liczymy na osiągniecie poziomu 450-500 mln przychodu w całym 2020 – podsumowuje prof. Świrski.Transition Technologies to polska grupa kapitałowa dostarczająca rozwiązania dla rynku energii, gazu, przemysłu 4.0 oraz bioinformatyki.