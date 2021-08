Transition Technologies z dobrymi wynikami i prognozami

Grupa kapitałowa Transition Technologies zamknęła drugi kwartał 2021 r. z przychodami w wysokości 231 mln zł. Zysk brutto grupy wyniósł 19,9 mln zł, natomiast EBIDTA 18,7 mln zł.

W lipcu wygrała przetarg o wartości 30,5 mln zł na obsługę ZUS w zakresie świadczenia opieki serwisowej oraz wsparcia oprogramowania Oracle Tuxedo i Oracle Salt.W kwietniu natomiast, spółka Transition Technologies-CS została wyłącznym dystrybutorem Doosan Robotics w Polsce, wiodącego producenta robotów współpracujących.Kolejnym potwierdzeniem dynamicznego rozwoju Grupy jest to, że w swoich szeregach zatrudnia obecnie ponad 2000 osób.Popyt na usługi świadczone przez grupę Transition Technologies stale rośnie, co przekłada się na dynamiczny, stale zwiększający się rozwój organiczny. W perspektywie będzie on także wspierany poprzez realizowanie kolejnych akwizycji.Grupa Transition Technologies dostarcza rozwiązania dla rynku energii, gazu, przemysłu 4.0 i bioinformatyki oraz zapewnia kompleksowy outsourcing usług IT i produkcji oprogramowania dla wielu światowych korporacji. W skład grupy wchodzi 10 wyspecjalizowanych w swoich obszarach spółek. Grupa posiada 23 biura na 3 kontynentach, w których zatrudnia ponad 2000 osób.