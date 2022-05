Transition Technologies z rekordem po pierwszym kwartale

Grupa kapitałowa Transition Technologies (TT), dostawca innowacyjnych rozwiązań informatycznych dla energetyki, przemysłu i medycyny, wypracowała w pierwszym kwartale 2022 roku rekordowe w historii przychody w wysokości 170 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 40 proc. rok do roku.

EBITDA (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji) po trzech miesiącach br. był na poziomie 24,4 mln zł.

Z kolei zysk brutto wyniósł 22 mln zł.

Plany TT na cały 2022 rok zakładają dalszy wzrost wyników.

Grupa TT zanotowała rekordowy kwartał w swojej historii. Tak dobre wyniki finansowe są efektem stałego i dynamicznego wzrostu. Przez ostatnie trzy lata roczne tempo wzrostu Transition Technologies wynosi ok. 30 proc. rocznie.

- Odnotowujemy silny wzrost właściwie we wszystkich naszych segmentach działalności - od managed services (zaawansowany outsourcing), poprzez usługi integracyjne, aż po sprzedaż produktów własnych - mówi prof. Konrad Świrski, Prezes Transition Technologies. - Co szczególnie istotne, Grupa jest obecnie w bardzo komfortowej sytuacji finansowej, a zamówienia z rynków Europy Zachodniej i USA wciąż znajdują się w trendzie wzrostowym - dodaje Konrad Świrski.

Na rekordowe przychody TT wpływ miał rozwój spółek z Grupy. Jedna z nich - Transition Technologies MS (TTMS) –-jest przygotowana do debiutu na GPW. Jednak z uwagi na sytuację geopolityczną i inwazję rosyjską na Ukrainę, IPO zostało zawieszone.

- Liczymy, że będziemy atrakcyjną spółką dla przyszłych inwestorów. Już niedługo będziemy mogli pokazać im jeszcze szybsze niż wcześniej prognozowaliśmy wyniki wzrostu przychodów i zysków. Dodatkowo obecnie intensyfikujemy możliwości akwizycji spółek informatycznych w Europie Zachodniej - podkreśla Sebastian Sokołowski, prezes Transition Technologies MS.

Obiecujące perspektywy

Grupa TT jest silnie obecna także na rynkach usług inżynierskich dla przemysłu oraz systemów informatycznych dla energetyki.

- Poza wieloma projektami automatyzacji elektrowni oraz nowymi inwestycjami gazowymi, z sukcesem rozwijamy nową dziedzinę, czyli robotykę. Jesteśmy dumni, że zostaliśmy partnerem koreańskiej firmy Doosan Robotics w zakresie zaawansowanych robotów przemysłowych - zaznacza Daniel Dziadek, prezes Transition Technologies CSC, spółki skoncentrowanej na automatyce przemysłowej.

Wydarzenia związane z wojną w Ukrainie spowodowały, że Grupa tymczasowo zawiesiła projekty na tym rynku, aczkolwiek niektórzy klienci poprosili o kontynuacje wdrożeń - prace zdalne.

- Mamy nadzieję na stopniowe zakończenie konfliktu i możliwość uczestniczenia w wielkim programie odbudowy gospodarki Ukrainy - wskazuje Świrski. - Jednak z biznesowego punktu widzenia obecna sytuacja geopolityczna nie wpłynie negatywnie na naszą działalność. Jest tak m.in. dlatego, że koncentrujemy swoją działalność na międzynarodowym rynku i sektorach stosunkowo odpornych na wahania koniunktury o wysokich barierach wejścia oraz potencjale wzrostowym - mówi prof. Konrad Świrski.

