Transition Technologies z rządowym statusem we Francji

Polska spółka Transition Technologies uzyskała rządowy status firmy badawczo-rozwojowej we Francji. Pomoże jej to we współpracy z najbardziej zaawansowanymi przedsiębiorstwami francuskimi.

Transition Technologies bada i tworzy we Francji zaawansowane rozwiązania programistyczne.

Dzięki pozyskaniu akredytacji zwiększa się wiarygodność spółki dla najbardziej innowacyjnych firm w gospodarce francuskiej, która jest bardziej zaawansowana w procesie cyfryzacji niż gospodarka polska.

Transition Technologies to polska grupa kapitałowa działająca na całym świecie, dostarczająca rozwiązania dla rynku energii, gazu, przemysłu 4.0 oraz bioinformatyki.