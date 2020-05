Treści na WeChacie spoza Chin są monitorowane i katalogowane pod kątem cenzury

Treści przesyłane przez komunikator WeChat przez użytkowników spoza Chin są monitorowane przez chiński rząd i katalogowane na użytek krajowej cenzury politycznej - wynika z badania zespołu CitizenLab przy Uniwersytecie w Toronto.

Użytkownicy platformy WeChat spoza Chin zdaniem Citizen Lab nie zdają sobie sprawy z tego, że ich treści są monitorowane i przetwarzane na potrzeby działań cenzorskich Pekinu. Jednocześnie, jak twierdzą eksperci, zawartość komunikacyjna z zagranicy, która zostanie oceniona jako niewłaściwa, jest niedostępna dla użytkowników platformy w Chinach.

Firma Tencent, do której należy komunikator WeChat, nie odniosła się do sprawy - twierdzi agencja Associated Press, która cytuje wyniki badania specjalistów i zwraca uwagę, że do tej pory nie wiedziano o tym, że treści użytkowników WeChatu z zagranicy są poddawane takiemu samemu nadzorowi jak te z kont zakładanych w Chinach. Według szacunków firmy MessengerPeople z platformy Tencentu korzysta poza terytorium ChRL około 100 mln osób.

Citizen Lab twierdzi, że nie ma dowodów na cenzurę treści przesyłanych przez komunikator poza Chinami, jednakże eksperci zespołu technicznie dowiedli inwigilacji zagranicznych użytkowników komunikatora. Jak podkreślają, Tencent nie informuje wprost swoich użytkowników o tym, że w przypadku kont rejestrowanych poza granicami Chin treści nie są przesyłane prywatnie i poddawane nadzorowi.

Pierwsze zapytania do Tencentu w tej sprawie specjaliści skierowali w styczniu i, jak twierdzą, nigdy nie otrzymali odpowiedzi, pomimo potwierdzenia przez operatora komunikatora WeChat, że korespondencja do niego dotarła.

WeChat jest obecnie trzecią pod względem wielkości platformą do wymiany wiadomości na świecie po należących do Facebooka komunikatorach WhatsApp i Messenger.