Trwa poszukiwanie polskich produktów przyszłości. Na najlepszych czeka nawet 100 tys. zł

Nowe technologie i innowacje napędzają rozwój biznesu i gospodarki. Powstają one również w Polsce. Teraz przedsiębiorcy, naukowcy i specjaliści różnych dziedzin, tworzący takie rozwiązania, mają szansę na zdobycie prestiżowego tytułu i wysokiej nagrody pieniężnej.

Do 1 grudnia trwa nabór do jubileuszowej, 25. edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Do konkursu można zgłaszać wyroby i technologie z dowolnej dziedziny, ułatwiające codzienne życie, automatyzujące procesy produkcji, wspomagające dbanie o zdrowie czy środowisko.

W tym roku na zwycięzców w trzech kategoriach, bo warto zaznaczyć, że konkurs nie jest adresowany wyłącznie dla przedsiębiorców, ale również dla naukowców, czekają nagrody finansowe w wysokości 100 tys. zł. Każdy z wyróżnionych, których może być nawet 12, otrzyma 25 tys. zł.

System identyfikacji biometrycznej do płatności okiem, nanomembrany do oczyszczania i odsalania wody, system automatycznego projektowania i druku 3D spersonalizowanych ortez i protez kończyn, biodegradowalne materiały opakowaniowe poliestrowe i polisacharydowe czy system do ochrony ptaków na farmach wiatrowych i utrzymania ciągłości produkcji zielonej energii. To tylko niektóre z nowatorskich projektów, które zostały wyróżnione podczas poprzednich edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości.

Teraz do walki o ten prestiżowy tytuł ponownie staną innowacyjni przedsiębiorcy, naukowcy i specjaliści, którzy do 1 grudnia mogą zgłaszać swoje projekty do kolejnej, już 25. edycji konkursu.

Organizatorzy w dotychczasowej historii konkursu Polskiego Produktu Przyszłości ocenili ponad 1400 innowacyjnych rozwiązań z wielu dziedzin. Ponad 200 z nich doczekało się nagród i wyróżnień.

100 tys. zł nagrody dla polskich produktów przyszłości to nie wszystko

W jubileuszowej, 25. edycji konkursu nagrody przyznawane będą w trzech kategoriach: produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki, produkt przyszłości przedsiębiorcy, wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy. Zwycięzcy uhonorowani zostaną symboliczną statuetką i dyplomem oraz nagrodą finansową w wysokości 100 tys. zł., wyróżnieni otrzymają nagrodę w wysokości 25 tys. zł.

Łącznie przewidziano 3 nagrody główne i 12 wyróżnień. Oznacza to, że na uczestników czekają nagrody o łącznej wartości aż 600 tys. zł.

Przewidziane są również nagrody specjalne: dla młodego przedsiębiorcy, za produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz za ekoinnowację. Dodatkowo instytucje reprezentowane w Kapitule mogą przyznać również własne nagrody.

Jednak nagroda pieniężna to tylko część korzyści, jakie płyną z udziału w konkursie. Tytuł Polskiego Produktu Przyszłości stał się przez te 25 lat także cennym narzędziem promocyjnym, o czym przekonali się laureaci poprzednich edycji. Dzięki niemu rozgłos w kraju i daleko poza jego granicami zdobyło wiele innowacyjnych produktów tworzonych w Polsce.

Do rywalizacji stają autorskie i innowacyjne projekty

Nadrzędną ideą konkursu jest wyłonienie i promocja najciekawszych, najbardziej innowacyjnych produktów i rozwiązań. Przede wszystkim tych, które mają szansę zaistnieć na rynku, realnie przyczyniając się do postępu technologicznego i gospodarczego.

Naukowcy i przedsiębiorcy mogą zgłaszać do konkursu wyroby i technologie ułatwiające codzienne życie, automatyzujące procesy produkcji, wspomagające dbanie o zdrowie czy środowisko. Mogą być to rozwiązania z dowolnej dziedziny.

Aplikować mogą (indywidualnie lub wspólnie) uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz przedsiębiorcy, działający na terenie Polski. Konkurs adresowany jest zarówno mikro, małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstw.

Konkurs prowadzony jest też z myślą o projektach, które osiągnęły już pewien stopień zaawansowania – powinny być doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (wymagany poziom gotowości technologicznej co najmniej 6 TRL) albo wdrożone do produkcji nie dłużej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego.

Co ważne, uczestnicy konkursu powinni dysponować autorskimi prawami majątkowymi do zgłaszanych rozwiązań.

Zgłoszone projekty oceniane będą pod kątem poziomu innowacyjności, przydatności cech lub funkcjonalności produktu dla jego użytkowników końcowych, potencjału rynkowego, poziomu zaawansowania prac nad produktem, strategii wprowadzenia produktu na rynek, a także jego wpływu na środowisko. Dodatkowo punktowane będą patenty i zgłoszenia patentowe.

Najlepsze projekty wybierze prestiżowe grono ekspertów

Co roku wyboru najlepszych projektów w konkursie Polski Produkt Przyszłości dokonują niezależni eksperci branżowi oraz Kapituła Konkursu, w której zasiadają przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Urzędu Patentowego RP, organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz przedsiębiorczości współpracujących z PARP a także Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Organizatorzy czekają na aplikacje konkursowe do 1 grudnia 2022 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16.00). Wnioski konkursowe należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków do którego link udostępniony został na stronie konkursu. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Konkurs jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (poddziałanie 2.4.1. inno_LAB - Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów).