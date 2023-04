Trzęsienie ziemi u znanego producenta gier. Prezes odchodzi, będą grupowe zwolnienia

W firmie Ten Square Games, która jest jednym z największych w Polsce producentów gier, rezygnacje ze stanowiska złożyli prezes Maciej Zużałek i Wojciech Gattner, członek zarządu. Do końca kwietnia zwolnionych zostanie 110 osób związanych ze spółką.

Od początku roku akcje Ten Square Games są w wyraźnym trendzie spadkowym, w tym okresie potaniały o ok. 35,7 proc.

Maciej Zużałek 21 kwietnia 2023 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Ten Square Games, ze skutkiem na koniec dnia 22 maja 2023 r. Jak podano, powodem złożenia rezygnacji przez Macieja Zużałka jest zakończenie jego misji na stanowisku prezesa i zmiana priorytetów strategicznych spółki.

Także 21 kwietnia 2023 r. Wojciech Gattner złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu ze skutkiem na koniec dnia 22 maja 2023 roku. Wojciech Gattner złożył rezygnację z funkcji w zarządzie, ale pozostaje w spółce.

Nowy prezes już jest. Ma wyprowadzić spółkę na prostą

- Jego intencją jest pełne zaangażowanie operacyjne w prace nad strategię produktową głównych gier spółki podano.

Rada Nadzorcza planuje powierzenie funkcji prezesa Andrzejowi Ilczukowi, członkowi zarządu Ten Square Games od 21 stycznia 2021 r.

- Moim priorytetem jest skupienie energii organizacji na rozwoju głównych produktów i zapewnienie każdemu z nich jasno określonego planu działania. Ten Square Games ma silny portfel gier, który chcemy dalej rozwijać - powiedział Andrzej Ilczuk.

Jak zapewniono, rada nadzorcza nie przewiduje dalszych zmian w składzie zarządu spółki w najbliższym czasie.

- W opinii rady nadzorczej kompozycja zarządu w nowym składzie zapewni spółce sprawną i kompetentną strukturę zarządczą - podano w komunikacie.

Zwolnienia grupowe: pracę straci 110 osób związanych z Ten Square Games

Zarząd Ten Square Games zakończył konsultację w sprawie zwolnień grupowych z przedstawicielami pracowników spółki.

Redukcja zatrudnienia, w tym zwolnienia grupowe, zostanie przeprowadzona do końca kwietnia 2023 roku i obejmie 110 osób związanych ze spółką.

Spółka rozwiązała umowy ze 105 osobami, w tym 43 zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę oraz podjęła decyzję o nieprzedłużaniu wybranych umów z 5 osobami.

- W wyniku konsultacji ustalono, że zwalniani pracownicy otrzymają ofertę wsparcia szerszego niż to, które wynika z obowiązujących spółkę przepisów prawa. Pracownicy objęci zostaną także działaniami osłonowymi obejmującymi m.in. wsparcie psychologiczne czy wsparcie w poszukiwaniu pracy. Spółka, zgodnie z wymogami prawa, przekaże stosowne informacje, w tym treść protokołu z konsultacji Powiatowemu Urzędowi Pracy - podał Ten Square Games.

W 2023 r. przeciętne zatrudnienie w grupie Ten Square Games wyniosło 281 osób (235 osoby w 2021 roku). Główną grupą pracowników są specjaliści ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Szacowana wysokość rezerwy z tytułu zwolnień, która obciąży wynik grupy Ten Square Games w drugim kwartale 2023 r. wyniesie około 5,3 mln zł.

Spółka szacuje, że pełny znormalizowany efekt redukcji zatrudnienia będzie widoczny w wynikach spółki od sierpnia 2023 roku, a różnica w kosztach ponoszonych z tytułu obniżenia zatrudnienia wyniesie 1,8 mln miesięcznie.

Spółka przekaże ostateczne kwoty kosztów i oszczędności z tytułu przeprowadzenia redukcji zatrudnienia w sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2023 r.

Nieudane projekty przyczyną wielomilionowych odpisów

Kilka dni wcześniej, 17 kwietnia 2023 r., zarząd spółki podjął decyzje o skupieniu się na rozwoju głównych produktów grupy - Fishing Clash, Hunting Clash oraz Wings of Heroes, i dopasowaniu struktury zatrudnienia do obecnej sytuacji rynkowej i planów spółki.

Zarząd spółki widzi największy potencjał rozwoju spółki w niszy hobbystyczno-symulacyjnej.

W związku z tym spółka zdecydowała o wstrzymaniu dalszych prac deweloperskich w projektach Undead Clash oraz Fishing Masters. Projekt Fishing Masters realizowany był w segmencie idle RPG, który jest poza głównym obszarem działalności spółki, stąd decyzja o jego zakończeniu. Projekt Undead Clash był próbą wyjścia poza niszę, w której specjalizuje się spółka.

W związku z zamknięciem projektów Undead Clash oraz Fishing Masters zarząd podjął decyzję o całkowitym odpisie skapitalizowanych kosztów związanych z produkcją obu gier. Na dzień 31 marca 2023 roku wartość ta wyniosła 14,3 mln zł dla gry Undead Clash oraz 11,4 mln zł dla gry Fishing Masters.

Ostateczna kwota odpisu kosztów związanych z rozwojem gier zostanie podana w sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2023 roku, po obliczeniu wysokości odpraw dla zwalnianych osób na podstawie ostatecznych warunków zwolnień. Suma obu odpisów gier obciąży wyniki Grupy Ten Square Games w drugim kwartale 2023 r.

Jak podano, w związku z decyzją o skupieniu działalności spółki na priorytetach strategicznych oraz ze względu na złą koniunkturę gospodarczą i jej wpływ na niestabilną sytuację na rynku gier mobilnych spółka zdecydowała się dostosować strukturę kosztów operacyjnych, w tym kosztów zatrudnienia do obecnych warunków. Stąd też zwolnienie 11o osób.

Ten Square Games w 2022 roku wypracował 538 milionów zł skonsolidowanych przychodów i zysk netto na poziomie 52 milionów złotych.

Od początku roku akcje Ten Square Games są w wyraźnym trendzie spadkowym, w tym okresie potaniały o ok. 35,7 proc. Na wieść o zmianach w spółce jej akcje rosną, ok. godz. 10.00 dnia 21 kwietnia wzrosty sięgają 3,8 proc. i jest to jedna z najmocniej rosnących spółek tego dnia na warszawskiej giełdzie.

Ten Square Games to jeden z największych producentów gier w Polsce. Siedziba spółki znajduje się we Wrocławiu.