Trzy w jednym. Łączą się śląskie instytuty Łukasiewicza

Trzy instytuty Sieci Łukasiewicz z województwa śląskiego połączono w Górnośląski Instytut Technologiczny. Cel - więcej możliwości, mniej formalności, prostsza współpraca.

Nowo powołany instytut zatrudnia ponad 320 osób. W jego strukturę włączono Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych Komel, Instytut Metalurgii Żelaza oraz Instytut Spawalnictwa.

Dla GIT prostsze będzie tworzenie multidyscyplinarnych zespołów, mogących radzić sobie ze zróżnicowanymi i wielopłaszczyznowymi wyzwaniami stawianymi przez przemysł.

W planach jest budowa nowego, obszernego i nowoczesnego kampusu w Gliwicach, który miałby pomieścić wszystkie centra badawcze Łukasiewicz - GIT w jednym miejscu.

Na razie nowy instytut jest wciąż w procesie zmiany i opracowania zasad działania nowej struktury.

- Nic się nie stało za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, zwłaszcza że decyzja o powstaniu GIT-u została podjęta przez Radę Centrum Łukasiewicz w dniu 29 grudnia, z mocą od 1 stycznia. W tej chwili trwają zmiany wewnętrzne w organizacji - mówi Jakub Bernatt, dyrektor dawnego Instytutu Napędów i Maszyn Elektrycznych Komel, który obecnie zarządza jednym z czterech centrów badawczych w ramach GIT - Centrum Napędów i Maszyn Elektrycznych. Pozostałe trzy centra badawcze to: Centrum Spawalnictwa, Centrum Badań Materiałów i Centrum Technologii Metalurgicznych.

Jakub Bernatt zaznacza przy tym, że powstała organizacja silniejsza będzie przede wszystkim osobowo i pod względem zasobów finansowych i rzeczowych, ale co ważniejsze - bardziej multidyscyplinarna. Nowo powołany instytut zatrudnia ponad 320 osób. Oprócz Komelu włączono w jego strukturę także Instytut Metalurgii Żelaza oraz Instytut Spawalnictwa.

Wszyscy menedżerowie nowego instytutu podkreślają wzrost możliwości badawczych, potencjału ludzkiego oraz uproszczenie formalności.

Większe możliwości i szanse na zdobywanie projektów krajowych czy europejskich

- Obecnie w ramach różnych instytutów pracownicy zajmują się innymi aspektami tych samych zagadnień, np. energetyki jądrowej, materiałów dla przemysłu kosmicznego, niszczenia wodorowego czy druku 3D. W ramach nowego instytutu można będzie tworzyć grupy projektowe, złożone z pracowników różnych działów. Da nam to większe możliwości i szanse na zdobywanie projektów krajowych czy europejskich – mówi Hanna Purzyńska, która przewodzi Centrum Badań Materiałowych.

Ten aspekt podkreśla także Adam Pietras, wcześniej dyrektor Instytutu Spawalnictwa, obecnie szef Łukasiewicz - GIT Centrum Spawalnictwa, dodając, że większa struktura może sobie pozwolić na prowadzenie działań, których mniejsze jednostki nie były w stanie podjąć.

- Żaden z trzech instytutów nie miał mocy, żeby powołać komórkę zarządzania projektami, bo trzeba by ją utrzymać, a to nie byłoby efektywne. W rezultacie pracownicy naukowi kierujący danymi projektami musieli także prowadzić działania administracyjne. Większy ośrodek, jakim jest Łukasiewicz - GIT, może sobie pozwolić na stworzenie takiego działu, który będzie nadzorować funkcjonowanie projektów i zwolni badacza z działań formalnoprawnych - mówi Adam Pietras.

Podobnie ma się rzecz z kwestiami marketingu, którym nie każdy z tych trzech instytutów mógł i chciał się zajmować. Wcześniej często merytoryczni pracownicy, naukowcy zajmowali się badaniem rynku i szukaniem potencjalnych klientów. Teraz można stworzyć w tym celu wyspecjalizowany dział.

Współpraca będzie łatwiejsza pod względem formalnym i technologicznym

Ułatwienie współpracy między pracownikami dotychczasowych instytutów to kolejny element podkreślany przez wszystkich rozmówców.

- Wcześniej już współpracowaliśmy z Instytutem Spawalnictwa, ale teraz, kiedy jesteśmy w jednym instytucie, prawdopodobnie będzie nam łatwiej pod względem formalnym i technologicznym. Zyskamy także możliwość oferowania naszym odbiorcom bardziej kompleksowych rozwiązań - mówi Dariusz Woźniak kierujący Centrum Technologii Metalurgicznych.

To szczególnie ważne dla ośrodków, których podstawowym zadaniem jest współpraca z przedstawicielami biznesu, firmami produkcyjnymi działającymi na konkurencyjnym, coraz bardziej wymagającym rynku.

- Wszystkie instytuty Łukasiewicza od dawna są nastawione na współpracę z przemysłem, rozwiązywanie problemów, jakie stawia on przed naukowcami, jakie stawiają przed biznesem i nauką nowe wyzwania technologiczne, wymagające np. zastosowania nowych materiałów czy opracowania nowych technik ich łączenia – mówi Hanna Purzyńska.

Jakub Bernatt także podkreśla znaczenie tworzenia multidyscyplinarnych zespołów, mogących łatwiej poradzić sobie ze zróżnicowanymi i wielopłaszczyznowymi wyzwaniami stawianymi przez przemysł.

- Napęd elektryczny to nie tylko pole magnetyczne, ale również szereg zagadnień mechanicznych, które trzeba rozwiązać. Przed napędami elektrycznymi są stawiane coraz wyższe wymagania. Muszą być mniejsze, lżejsze, mieć większą wydajność i wyższą sprawność. Czasami trzeba rozwiązać wiele problemów, niekoniecznie związanych z elektromagnetyzmem, elektrotechniką, ale problemów konstrukcyjnych, technologicznych, na przykład łączenia metali - dodaje.

Wcześniej w takich przypadkach Łukasiewicz - Komel także sięgał po naukowców Łukasiewicz - Instytutu Spawalnictwa. Tyle że do tej pory był on instytutem zewnętrznym i jeżeli zespół pracujący nad napędem elektrycznym potrzebował rozwiązać jakiś problem technologiczny przy pomocy badaczy, naukowców czy zasobów technicznych, które znajdowały się w Instytucie Spawalnictwa, to trzeba było spełniać różnego rodzaju formalności, a czasami nawet tworzyć zapytanie przetargowe.

Nowy kampus pomoże w rozwoju możliwości badawczych

- W tej chwili oba instytuty są częścią Łukasiewicz - Górnośląskiego Instytutu Technologicznego, więc badacze inżynierowie, którzy pracują w Sosnowcu i zajmują się napędami elektrycznymi, mogą w każdej chwili sięgnąć po kompetencje spawalnicze czy na przykład z dziedziny metalurgii żelaza. Unikniemy procedury postępowania międzyinstytutowego, czyli w krótszym czasie i w konkurencyjnych warunkach finansowych będziemy mogli stworzyć ofertę, gotowy już projekt czy nawet wyrób - wyjaśnia Jakub Bernatt.

Z czasem nowy Instytut ma się połączyć nie tylko formalnie. W planach jest budowa nowego, obszernego i nowoczesnego kampusu w Gliwicach, który miałby pomieścić wszystkie centra badawcze Łukasiewicz - GIT w jednym miejscu, a także zapewnić miejsce na rozwój i budowę nowej infrastruktury badawczej.

Scalanie instytutów to jeden z elementów strategii Łukasiewicza, który podobnych połączeń dokonał już wcześniej w Poznaniu, Łodzi i Krakowie. Łukasiewicz jest jedną z największych sieci badawczych w Europie. Składa się z 22 instytutów zatrudniających 4500 naukowców i inżynierów.