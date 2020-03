TSUE: Pasażer ma prawo do odszkodowania za opóźnienie lotu zastępczego

Pasażer linii lotniczych, który otrzymał odszkodowanie za odwołany lot i zaakceptował lot alternatywny, może ubiegać się o kolejne odszkodowanie jeśli alternatywny lot będzie opóźniony - wynika z czwartkowego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE.

Sprawa dotyczy lotów obsługiwanych przez fińską linię lotniczą Finnair. Pasażerowie zarezerwowali u przewoźnika bezpośredni lot z Helsinek do Singapuru, został on jednak odwołany z powodu usterki technicznej, samolotu. Linie zaproponowały podróżnym alternatywny lot - tym razem z przesiadką w Chinach. Podróż zaplanowana została na następny dzień, a lot obsługiwany był również przez Finnair. Jednak z powodu usterki układu wspomagania sterowania samolotu, pasażerowie dotarli do Singapuru z niemal 7-godzinnym opóźnieniem.

Podróżni, w oparciu o przepisy unijne ws. pasażerów linii lotniczych, wytoczyli przewoźnikowi sprawę o odszkodowanie. Domagali się zapłaty na rzecz każdego z nich kwoty 600 euro z odsetkami z tytułu odwołania pierwotnego lotu oraz wypłaty kolejnych 600 euro na głowę za opóźnienie o ponad trzy godziny drugiego lotu.

Finnair zgodził się na pierwsze roszczenie, odmówił natomiast uznania drugiego, argumentując, że po pierwsze pasażerowie nie mogą już dochodzić dodatkowego odszkodowania, a po drugie, że lot alternatywny został opóźniony z powodu wystąpienia "nadzwyczajnych okoliczności" , czyli usterki. Przewoźnik tłumaczył, że jeden z trzech układów wspomagania sterowania umożliwiających pilotaż samolotu uległ awarii, a producent tego samolotu przyznał, że wiele maszyn tego typu dotkniętych było ukrytą wadą produkcyjną lub konstrukcyjną. Ponadto - jak podkreślił przewodnik - układ wspomagający sterowanie stanowi tzw. część "on condition", którą wymienia się wyłącznie w przypadku jej usterki.

Rozpatrujący sprawę fiński sąd zwrócił się o rozstrzygnięcie sprawy do TSUE.

Trybunał uznał, że nie ma żadnych przesłanek, które ograniczałyby prawo do odszkodowania dla pasażerów objętych zmianą planu podróży. Przeciwnie, zgodnie z orzecznictwem Trybunału pasażerowi, który po zaakceptowaniu lotu alternatywnego zaoferowanego przez przewoźnika lotniczego, dotarł do miejsca docelowego trzy godziny lub później po pierwotnie planowanym czasie przylotu, w pełni przysługuje prawo do odszkodowania. Bo, jak tłumaczył TSUE, pasażerowie doświadczyli niedogodności zarówno w związku z odwołaniem ich pierwotnie zarezerwowanego lotu, jak również później, w następstwie dużego opóźnienia ich lotu alternatywnego.

Ponadto, zdaniem TSUE przewoźnik w tym wypadku nie może wnioskować o zwolnienie z obowiązku odszkodowania ani powoływać się na "nadzwyczajne okoliczności". Za takie można uznać zdarzenia, które ze względu na swój charakter lub źródło nie wpisują się w ramy normalnego wykonywania działalności przewoźnika lotniczego i nie pozwalają mu na skuteczne nad nimi zapanowanie. Oznacza to, że usterki techniczne związane z przeglądem statku powietrznego jako takie nie mogą zasadniczo stanowić "nadzwyczajnychokoliczności". Ponadto usterka tzw. części "on condition", do której wymiany przewoźnik lotniczy był przygotowany i stale dysponował zapasową częścią zamienną, to zdarzenie wpisujące się w ramy normalnej działalności przewoźnika lotniczego i pozwala mu na skuteczne nad nim zapanowanie.