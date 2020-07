TSUE: Platformy online nie muszą podawać IP i innych danych pirata; wystarczy adres pocztowy

Platformy online, takie jak YouTube, zobowiązane są do podania jedynie adresu pocztowego, ale już nie adresu mailowego, IP lub numeru telefonu użytkownika, który nielegalnie zamieścił na ich stronie film - wynika z czwartkowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE.

Jak zawyrokował w czwartek TSUE, zgodnie z dyrektywą w sprawie egzekwowania własności intelektualnej, w przypadku kiedy film zostanie nielegalnie zamieszczony na platformie internetowej, takiej jak np. YouTube, właściciel praw autorskich do nagrania, może się domagać od firmy jedynie przekazania mu adresu pocztowego użytkownika, który dopuścił się naruszenia, ale już nie jego adresu e-mail, adresu IP czy numeru telefonu.

Chodzi o sprawę z 2013 r. i 2014 r. kiedy to na platformie YouTube w Niemczech zostały bezprawnie zamieszczone filmy "Parker" i "Scary Movie 5". Zostały one wyświetlone kilkadziesiąt tysięcy razy. Firma Constantin Film Verleih, która była wyłącznym właścicielem praw do eksploatacji tych filmów na terenie Niemiec, zażądała wówczas od YouTube oraz spółki Google zarządzającej serwisem, informacji o każdym z użytkowników, który zamieścił te utwory, w tym ich adresów mailowych, numerów telefonów, jak również adresów IP używanych przez nich zarówno w momencie zamieszczania filmów, jak i w momencie ostatniego logowania się przez nich na konto YouTube lub Google.

Obie spółki odmówiły przekazania danych użytkowników.

Sprawa ostatecznie trafiła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, który miał ustalić, czy unijna dyrektywa o prawach autorskich zakłada, że w takiej sytuacji sąd może nakazać platformie online przekazania danych internautów.

Z wydanego w czwartek wyroku TSUE wynika, że przepisy unijne nakazują jedynie podanie adresu miejsca zamieszkania lub pobytu danej osoby. Jak podkreślił Trybunał, zapisy dyrektywy nie obejmują swoich zakresem ani adresu poczty elektronicznej, ani numeru telefonu, ani adresu IP. Wydając wyrok, Trybunał dodał, że państwa członkowskie mogą zmienić te regulacje i przyznać właścicielom praw autorskich prawo do otrzymania pełniejszej informacji w przypadku naruszeń, jednak każda zmiana przepisów musi być zgodna z zasadami prawa Unii, w tym zasadą proporcjonalności i nie może naruszać praw podstawowych.