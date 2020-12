TSUE: zawory EGR mogą być uznawane za nielegalne urządzenia udaremniające

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) przyjął w czwartek niekorzystną dla Grupy Volkswagen szeroką interpretację urządzeń do manipulowania wynikami testów emisji, uwzględniającą także określone funkcje zaworów układu recyrkulacji spalin (EGR).

Trybunał orzekał we wniesionej przez francuski sąd sprawie dotyczącej zarzutów wprowadzenia w błąd nabywców samochodów Volkswagena z silnikami wysokoprężnymi. Jej przedmiotem była taka konfiguracja zaworu układu recyrkulacji spalin (EGR), która zapewniała w testach utrzymanie wymaganego prawnie poziomu emisji szkodliwych tlenków azotu, jednak - zdaniem ekspertów - częściowo dezaktywowała ten system przy normalnym użytkowaniu pojazdu. Najwyższy sąd Unii Europejskiej uznał, że widać w tym znamiona nielegalnego urządzenia udaremniającego.

Jak przypomina agencja Reutera, koncern z Wolfsburga opowiadał się za wąskim rozumieniem urządzeń udaremniających, które obejmowałoby jedynie rozwiązania typu "downstream" - tj. przekłamujące pomiary emisji już wytworzonych spalin. Sędziowie TSUE przyjęli jednak szerszą interpretację nielegalnych strategii i technologii obejmującą również rozwiązania typu "upstream", nawet jeśli przyczyniają się one do ochrony silnika przed zużyciem i zapychaniem.

Układ EGR pozwala na częściowe ponowne wykorzystanie spalin w komorze spalania, co wiąże się m.in. z obniżeniem końcowej emisji szkodliwych związków, w tym tlenków azotu. W rozpatrywanych przez francuski sąd przypadkach stosowane przez VW systemy miały być skonfigurowane w taki sposób, że choć w warunkach laboratoryjnych ograniczały emisję do zgodnego z wymogami prawnymi poziomu, w innych sytuacjach limitowały recyrkulację spalin. Jak wskazuje Reuters, przekładało się to na obniżenie kosztów eksploatacji silnika.

To kolejna sprawa będąca pokłosiem tzw. afery dieslowej z 2015 r. Jak przypomina agencja, w samej Francji VW zmuszony był do wycofania 950 tys. pojazdów, w których zastosowano nielegalne oprogramowanie przekłamujące rzeczywistą emisję spalin w silnikach wysokoprężnych EA 189. W całej Europie urządzenia udaremniające miały być obecne w 8 mln samochodów, a globalnie - w 11 mln aut niemieckiego producenta.

Według mediów grzywny, ugody i naprawy związane z Dieselgate kosztowały Volkswagena już ponad 30 mld euro.