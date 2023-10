Tu nie liczą się krótkoterminowe efekty. Ważne jest coś innego

Inwestycje w robotyzację nie są tanie, dlatego tak istotna przed przystąpieniem do nich jest właściwa analiza kosztów, wskazuje w rozmowie z WNP.PL Dominika Kawala, dyrektor zakładów 3M SuperHub we Wrocławiu.

- Zawsze trzeba zwracać uwagę na cały zakres inwestycji w robotyzację, nie tylko wybiórczo patrzeć na krótkoterminowe efekty, mówi w rozmowie z WNP.PL Dominika Kawala, dyrektor zakładów 3M SuperHub we Wrocławiu.

- Musimy myśleć, jak te linie, jak te produkty będą ewoluować w czasie. Żebyśmy byli w stanie zwiększać cały czas wydajność, zwiększać produktywność i mieć możliwość poszerzania portfolio, które produkujemy na tych liniach - podkreśla Dominika Kawala.

- Jesteśmy w tym procesie automatyzacji i robotyzacji od wielu lat, więc nasi pracownicy widzą, jak to środowisko pracy się zmienia - zaznacza dyrektor zakładów 3M SuperHub we Wrocławiu.

Chodzi o duże inwestycje z tego względu, że same roboty i linie, które je obsługują, są drogie

- W trakcie automatyzacji i robotyzacji procesów na pewno spotykamy różnego rodzaju wyzwania na swojej drodze. Pierwsze z nich dotyczy czasu projektów, te projekty nie dzieją się bowiem z dnia na dzień - mówi portalowi WNP.PL Dominika Kawala, dyrektor zakładów 3M SuperHub we Wrocławiu. - To wszystko wymaga dokładnej analizy danych, przemyślenia i wyboru miejsca, w którym ta automatyzacja i robotyzacja ma największy sens - dodaje.

Jednocześnie wskazuje, że istotna jest oczywiście analiza kosztów.

- Te koszty w naszej polskiej rzeczywistości nie są niskie. To są duże inwestycje z tego względu, że same roboty i linie, które je obsługują, są dość drogie. Zatem to musi być bardzo przemyślana inwestycja, która spłaci się w najbardziej racjonalnym czasie - zaznacza Dominika Kawala. - Mamy wielu świetnych automatyków, świetnych robotyków. Ale to nie jest łatwo osiągalny zasób. O tych pracowników trzeba walczyć i trzeba zapewniać im dobre i szybkie ścieżki rozwoju - podkreśla.

Zobacz cały wywiad z Dominiką Kawalą, dyrektor zakładów 3M SuperHub we Wrocławiu:

Z każdym nowym wdrożeniem ambasadorów zmian jest więcej

- Zatem jedna rzecz to już posiadanie takich kompetencji, a druga to jest ich utrzymanie i ciągły rozwój, bo technologia zmienia się z dnia na dzień, więc to jest duży obszar do inwestycji - zaznacza Dominika Kawala. - Zawsze trzeba zwracać uwagę na cały zakres inwestycji. Nie tylko wybiórczo patrzeć na krótkoterminowe efekty. Musimy myśleć, jak te linie, jak te produkty będą ewoluować w czasie. Żebyśmy byli w stanie zwiększać cały czas wydajność, zwiększać produktywność i mieć możliwość poszerzania portfolio, które produkujemy na tych liniach - podkreśla Dominika Kawala.

I przyznaje, że obawy pracowników przy nowych wdrożeniach są.

- Jesteśmy w tym procesie automatyzacji i robotyzacji od wielu lat, więc nasi pracownicy widzą, jak to środowisko pracy się zmienia - zaznacza Dominika Kawala. - Widzą jak ich koledzy, którzy pracowali w trudniejszych warunkach, mogą pracować w bardziej ergonomicznych obszarach, bardziej bezpiecznych. Także ich komfort pracy się zmienia. I oni są ambasadorami tej zmiany. Oni sami cieszą się z tego, że mogą pracować właśnie na takich liniach. I przekonywać pozostałe osoby, przed którymi ta zmiana jeszcze jest, że jednak to jest to, w co warto inwestować. Z każdym nowym wdrożeniem tych ambasadorów zmian jest więcej - podkreśla Dominika Kawala.