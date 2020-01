Turecka firma: Ghosn nielegalnie użył naszych odrzutowców w ucieczce

Zbiegły z Japonii były prezes Nissana Carlos Ghosn nielegalnie skorzystał z dwóch samolotów tureckiego operatora prywatnych odrzutowców MNG Jet - oświadczyła firma. Jej pracownik sfałszowal zaś dokumenty, by nie znalazło się na nich nazwisko menedżera – podała w piątek agencja Reutera.

MNG Jet oświadczyło w piątek, że złożyło zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i rozpoczęło wewnętrzne śledztwo. Operator poinformował, że wyczarterował dwa samoloty - z Osaki do Stambułu i ze Stambułu do Bejrutu - dwóm niezależnym klientom, którzy "nie wydawali się powiązani ze sobą". "Nazwisko Ghosna nie znalazło się w żadnej oficjalnej dokumentacji" - dodano. Jak twierdzi firma, o tym, że zamiast zadeklarowanych w dokumentach pasażerów przewoziła zbiega, dowiedziała się z mediów.

Pracownik MNG Jet, który przyznał się do fałszowania dokumentów, podkreślił, że działał samodzielnie.

Dzień wcześniej tureckie służby zatrzymały siedem osób - czterech pilotów, dwóch pracowników naziemnych lotniska i jednego odpowiedzialnego za transport bagażu. Według Reutera zatrzymani złożyli zeznania policji i w piątek zostali przewiezieni do lokalnego sądu.

Oskarżony w Japonii o przestępstwa finansowe Carlos Ghosn przybył do Libanu w poniedziałek. Twierdził, że uciekł przed "niesprawiedliwością i prześladowaniami politycznymi". Menedżer zapowiedział, że publicznie wypowie się na temat ucieczki 8 stycznia.

Nie wiadomo, w jaki sposób opuścił Japonię, gdzie czekał na proces. Media w Libanie podawały, że mężczyzna uciekł z Japonii ukryty w futerale na instrument muzyczny. Podobną wersję wydarzeń potwierdził agencji Kyodo przyjaciel Ghosna Imad Ajami. Żona menedżera Carole Ghosn zapewniała jednak, że historia z futerałem jest "czystą fikcją" - podał Reuter.

W wydanym w czwartek oświadczeniu Ghosn zaprzeczył też, by w ucieczce pomagali mu jego bliscy. "Sam zaaranżowałem mój wyjazd. Moja rodzina nie odegrała w tym żadnej roli" - wskazał. To odpowiedź na wtorkowe doniesienia francuskiego dziennika "Le Monde", że operacją ucieczki kierowała żona Ghosna, a pomagali jej bracia przyrodni i inni członkowie rodziny.

P.o. ministra obrony Libanu Elias Bou Saab w czwartkowym wywiadzie dla lokalnego MTV zaprzeczył też, by Liban odegrał oficjalną rolę w wyjeździe Ghosna z Japonii.

Tego samego dnia władze Libanu otrzymały list gończy Interpolu za zbiegiem. Libański minister sprawiedliwości Albert Sarhan wskazał jednak, że sprawa najpewniej trafi przed krajowy sąd. Zznaczył, że wniosek o ekstradycję Ghosna do Japonii zostałby odrzucony, a sprawa skierowana do libańskiego wymiaru sprawiedliwości. "Badamy oskarżenia innych krajów przez szacunek do nich" - dodał.

Państwo nie ma umowy o ekstradycji z Japonią, a były szef Nissana, ktory ma też libański paszport, cieszy się tam niemal statusem bohatera narodowego - jego podobizna pojawiała się nawet na lokalnych znaczkach pocztowych - ocenił Bloomberg.

Również w czwartek tokijska prokuratura przeszukała dom, w którym Ghosn przebywał na zwolnieniu warunkowym w oczekiwaniu na proces. Japońska telewizja NHK powołując się na źródła śledcze podała, że zabezpieczono nagrania monitoringu z kamer umieszczonych przed wejściem do rezydencji byłego prezesa. Materiał wskazywać miał, że Ghosn samotnie opuścił dom w okolicy południa w niedzielę i już nie wrócił.

Menedżer od ostatniego zwolnienia warunkowego nosić miał przy sobie francuski paszport. Dokument był jednak w zamkniętym etui, do którego klucz posiadał jedynie prawnik menedżera - ustaliła w czwartek NHK.

Po raz pierwszy Ghosn został aresztowany w Tokio w listopadzie 2018 roku w związku z podejrzeniami o nadużycia finansowe. Po wpłaceniu kaucji w wysokości 1 mld jenów (blisko 9 mln dolarów) w marcu 2019 roku opuścił areszt w Tokio.

Po raz drugi aresztowano go w kwietniu pod zarzutem poważnego naruszenia zaufania. Tym razem japońska prokuratura oskarżyła Ghosna o to, że zmusił filię Nissana w Zjednoczonych Emiratach Arabskich do przelania 10 mln dolarów na konta Suhail Bahwan Automobiles. Jeszcze w tym samym miesiącu, po wpłaceniu kaucji w wysokości 500 mln jenów (4,5 mln USD), wyszedł z aresztu. Według obrońców Ghosna jego ostatnie aresztowanie było nielegalne i miało na celu przerwanie przygotowań do pierwszej rozprawy oraz wymuszenie na ich kliencie przyznania się do winy.