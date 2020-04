Turniej Cybersecurity Challenge PL2020 ruszy 23 kwietnia mimo pandemii koronawirusa. W rywalizacji on-line wezmą udział studenci IT z 16 województw. Organizowane przez Fundację The Bridge wydarzenie potrwa do 27 kwietnia.

Turniej łączy w ramach tematu cyberbezpieczeństwa pięć dziedzin: medycynę, IT, prawo, biznes i wojskowość. Jego celem jest tworzenie dobrych praktyk oraz międzysektorowych kanałów komunikacji.

Pierwotnie wydarzenie miało odbyć się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, która jest partnerem projektu Fundacji The Bridge. Środowisko pracy uczestników turnieju, który w związku z sytuacją epidemiczną przeniósł się do świata wirtualnego, zapewnia firma Microsoft.

Turniej integruje ponadto sektor publiczny ze środowiskami akademickimi i biznesem. W rywalizacji wezmą udział wyróżniający się studenci 65 uczelni, którzy połączą się w 5-osobowe zespoły i wcielą w rolę doradców rządu w czasie cyberkryzysu. Zadania będą miały charakter strategiczno-technologiczny, będą również koncentrowały się na regulacyjnych i komunikacyjnych implikacjach cyberataku. Ich treść i scenariusze opracują eksperci Ministerstwa Cyfryzacji.

Jak twierdzą organizatorzy, turniej przynosi uczestnikom wymierne korzyści edukacyjne, które są trudne do zdobycia na uczelni. Przekłada się również na analizę złożonego scenariusza cyberataku, w którym stawką jest bezpieczeństwo obywateli i państwa.

Zdaniem prezeski Fundacji The Bridge Margo Koniuszewski "cyberbezpieczeństwo to kluczowe, globalne wyzwanie 21 wieku", a "okres pandemii przyspieszył cyfrową transformację, generując również nowe wyzwania, m.in. według statystyk znacząco nasiliły się cyberataki, stąd edukacja wspierająca rozwój ekosystemu cyberbezpieczeństwa wymaga międzysektorowego ujęcia".

Fundacja The Bridge, która organizuje Cybersecurity Challenge PL2020 to organizacja non-profit, posiadająca specjalny status konsultacyjny przy Radzie Społeczno-Gospodarczej ONZ. Działa w Szwajcarii, Kanadzie i Polsce. Realizuje programy edukacyjne obejmujące obszary wyzwań społeczno-gospodarczych i bezpieczeństwa.