Tweet producenta instrumentów internetowym hitem po ucieczce Ghosna

Internetowym hitem okazał się tweet producenta instrumentów Yamaha Music ostrzegający, by "nie chować się w futerałach". Za niespodziewaną popularnością wpisu stoi zawarta w nim aluzja do niedawnej ucieczki z Japonii byłego premiera Nissana, Carlosa Ghosna.

Twitterowe konto firmy Yamaha Wind Stream - oddziału instrumentów dętych japońskiego producenta - od 2017 r. posłużyło do zamieszczenia ponad 4,9 tys. wiadomości. Z powodu niszowej tematykę zazwyczaj gromadziły one od kilku do ok. tysiąca reakcji. Obecnie kanał cieszy się jednak znacznie większym zainteresowaniem po weekendowym wpisie, który spotkał się z niespodziewanie szerokim odbiorem.

"Z powodów, których nie wskażemy, ukazuje się wiele tweetów dotyczących ukrywania się ludzi w futerałach na duże instrumenty" - głosi zamieszczony w sobotę tweet. Ostrzega on przez ryzykiem "nieszczęśliwych wypadków" związanych z takimi zachowaniami, i odradza podejmowania prób tego rodzaju.

Wiadomość zebrała ponad 83 tys. polubień i 52 tys. udostępnień.

Agencja Kyodo wskazuje w poniedziałek, że wpisy Yamaha Music zostały odczytane w kontekście niedawnych spekulacji medialnych dotyczących sposobu, w jaki Carlos Ghosn miał zbiec przed japońskim wymiarem sprawiedliwości do Libanu. Tokijska prokuratura postawiła byłemu premierowi Nissana zarzuty licznych wieloletnich nadużyć finansowych.

Część światowych mediów pisała, jakoby Ghosn przedostał się do wynajętego samolotu międzynarodowego przy pomocy grupy współpracowników przebranych za orkiestrę występującą na zorganizowanej przez biznesmena imprezie. Według niepotwierdzonych informacji 65-letni twórca sojuszu motoryzacyjnego Renault-Nissan-Mitsubishi miał się ukrywać w futerale zbyt dużym, by go prześwietlić na lotnisku.

Pod wpisem Yamaha Music znalazły się liczne komentarze takie jak: "nie ma co próbować, w środku można się udusić" i "nie planuję uciekać za granicę prywatnym odrzutowcem, więc nie ma sprawy".

W kolejnym szeroko powielanym tweecie (ponad 3,5 tys. udostępnień, blisko 8 tys. polubień) firma podziękowała za żywą reakcję i podkreśliła, że zawarta w wirusowo popularnej wiadomości informacja była "oczywista", a "futerały na instrumenty muzyczne i sprzęt dźwiękowy są projektowane z myślą o przechowywaniu instrumentów i sprzętu. Prosimy, by korzystać z nich zgodnie z przeznaczeniem".

Ghosn od końca grudnia przebywa w Libanie, którego obywatelstwo (obok m.in. francuskiego i brazylijskiego) posiada. Bejrut i Tokio nie mają umowy ekstradycyjnej.

Sam biznesmen odmówił komentowania szczegółów swojej ucieczki. W miniony piątek oświadczył jedynie, że "nigdy nie twierdził, że jego wyjazd z Japonii był legalny" i zapewnił, że zaplanował go samodzielnie - bez wiedzy rodziny i prawników.