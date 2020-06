Twitch zawiesił konto Trumpa za mowę nienawiści

Należący do Amazona serwis streamingowy Twitch poinformował, że zawiesił kanał Donalda Trumpa za szerzenie mowy nienawiści. To pierwszy serwis społecznościowy, który zdecydował się całkowicie zawiesić konto amerykańskiego prezydenta.

Należący do Amazona serwis streamingowy Twitch, który specjalizuje się głównie w strumieniowaniu gier, poinformował że postanowił zawiesić kanał Donalda Trumpa za złamanie zasad platformy odnośnie mowy nienawiści. Chodzi o dwa zamieszczone ostatnio przez polityka materiały, jeden to retransmisja wystąpienia Trumpa podczas kampanii prezydenckiej w 2015 r., kiedy mówił on, że Meksyk wysyła przez granicę z USA narkotyki, gwałcicieli i przestępców. Drugi to nagranie z niedawnego wiecu prezydenta w Tulsie, kiedy polityk sugerował, że "Latynosi włamują się do domów kobiet o godz. 1 nad ranem".

"W serwisie Twitch mowa nienawiści jest zabroniona. Dlatego, zgodnie z naszą polityką, kanał prezydenta Trumpa został tymczasowo zawieszony na platformie, a krzywdzące komentarze usunięte" - powiedziała w oświadczeniu rzeczniczka Twitcha.

Firma nie sprecyzowała jednak, jak długo kanał prezydenta pozostanie zablokowany.

Decydując się na zawieszenie konta Trumpa, Twitch poszedł o krok dalej niż inne media społecznościowe, które blokują lub oznaczają jedynie poszczególne treści zamieszczane przez prezydenta. I tak np. Twitter oznaczył już kilka postów Trumpa jako "niewiarygodne", "zmanipulowane" lub "gloryfikujące przemoc"; Snap postanowił, że przestanie promować prezydenckie konto na Snapchatcie; Reddit z kolei zadecydował o zawieszeniu forów należących do sympatyków Trumpa.

Twitch znalazł się w ostatnich tygodniach w ogniu krytyki, po tym jak użytkownicy zarzucili serwisowi, że dopuszczał publikowanie rasistowskich i seksistowskich komentarzy. W odpowiedzi koncern zapowiedział, że permanentnie zawiesi kanały tych internautów, którzy złamali zasady serwisu.