Twitter: atak hakerski dotyczył ok. 130 kont znanych osobistości

Twitter poinformował, że podczas środowego cyberataku na profile wielu znanych osobistości i organizacji hakerzy włamali się na ok. 130 kont . Byli jednak w stanie przejąć kontrolę nad niewielką częścią kont i wysyłać z nich tweety.

Firma dodała, że dalej analizuje, czy hakerzy mogli uzyskać dostęp do prywatnych danych z zaatakowanych kont.

Konta celebrytów i polityków, w tym kandydującego z ramienia Demokratów w listopadowych wyborach prezydenckich w USA Joe Bidena, byłego prezydenta USA Baracka Obamy, amerykańskiego przedsiębiorcy Elona Muska i celebrytki Kim Kardashian, zostały zhakowane podczas cyberataku w środę.

Twitter powtórzył, że współpracuje z właścicielami kont, których dotyczy problem.

Biuro FBI w San Francisco prowadzi dochodzenie w sprawie włamania do Twittera - poinformowano w czwartek w oświadczeniu po tym, gdy w związku ze sprawą wielu kongresmenów wzywało do wyjaśnienia, jak do tego doszło.

Wydaje się, że atak był związany z oszustwem kryptowalutowym. Z kont osób dotkniętych atakiem hakerzy wysłali tweety zachęcające użytkowników do wysłania tysiąca dolarów w bitcoinach, obiecując w zamian odesłanie 2 tys. dolarów.

Wśród znanych postaci, których konta zostały zhakowane, byli także raper Kanye West, założyciel Amazon.com Inc. Jeff Bezos, inwestor giełdowy, przedsiębiorca i filantrop Warren Buffett, współzałożyciel Microsoft Corp Bill Gates oraz konta firmowe Uber Technologies Inc i Apple Inc.