Twitter będzie ostrzegać przed polubieniem wprowadzających w błąd wpisów

Twitter będzie ostrzegać użytkowników przed polubieniem wpisów wprowadzających w błąd - informuje serwis Cnet. Zdaniem firmy ma to ograniczyć rozprzestrzenianie się dezinformacji w tematach takich, jak wybory, COVID-19 i zmanipulowane obrazy lub nagrania wideo.

Według Twittera etykiety zachęcające do zapoznania się z dodatkowymi informacjami na temat podawanych dalej, wprowadzających w błąd wpisów zmniejszyły ich rozprzestrzenianie się o 29 proc.

"Zwiększamy ich (etykiet informacyjnych - PAP) obecność, aby móc pokazywać je użytkownikom w chwili, gdy zamierzają polubić wpis oznaczony jako wprowadzający w błąd" - poinformował Twitter. "Informowanie o tym, dlaczego dana treść została przez nas uznana za mylącą w myśl reguł towarzyszących tematom takim jak wybory, COVID-19 czy sztucznie zmanipulowane media, jest kluczowe" - dodali przedstawiciele platformy.

Po zmianach, kiedy użytkownik serwisu będzie chciał polubić wpis uznany przez Twittera za wprowadzający w błąd, na ekranie jego urządzenia wyświetli się komunikat zachęcający do tego, by "wspomóc działania na rzecz utrzymania Twittera jako miejsca do dzielenia się wiarygodnymi informacjami". Równocześnie pojawi się przycisk, który pozwoli na zdobycie większej ilości informacji na temat, którego dotyczy przedmiotowy wpis.

Serwis Cnet przypomina, że Twitter w tym roku zaczął intensywniej wykorzystywać system oznaczania wprowadzających w błąd wpisów w związku z dużą ilością dezinformujących treści na temat epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wyborów prezydenckich w USA.