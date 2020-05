Twitter będzie ostrzegać przez publikacją obraźliwych odpowiedzi

Twitter testuje narzędzie umożliwiające wysyłanie użytkownikom ostrzeżenia, jeśli system wykryje, że chcą oni zamieścić wpis zawierający np. wulgarne sformułowania. Ma to powstrzymać internautów przez pochopnym publikowaniem obraźliwych odpowiedzi w serwisie.

Platforma Jacka Dorseya poinformowała, że rozpoczęła już testy swojego narzędzia do moderowania treści i że zostało ono jak dotąd udostępnione niektórym użytkownikom korzystającym z urządzeń iOS.

Dzięki nowej funkcjonalności Twitter będzie mógł wysłać do internautów wiadomość powstrzymującą ich przez opublikowaniem odpowiedzi na zamieszczony wcześniej w serwisie wpis, jeśli ta zawierać będzie obraźliwe sformułowania. Użytkownicy poproszeni zostaną o przemyślenie, czy faktycznie chcą zamieścić post w tej formie, czy też wolą go jednak zmodyfikować.

Firma nie zdradza, w jaki dokładnie sposób identyfikować będzie obraźliwe wpisy. Eksperci podejrzewają jednak, że moderacja opierać się będzie głównie na wytycznych serwisu odnośnie blokowania szkodliwych treści, takich jak np. mowa nienawiści czy wpisy namawiające do zachowań agresywnych, a nawet działań terrorystycznych.

Twitter chce w ten sposób walczyć z nadużyciami w serwisie. I chociaż w swoim oświadczeniu na stronie firma przyznała, że zdaje sobie sprawę, że użytkownicy mogą zwyczajnie zignorować ostrzeżenie, liczy na to, iż przynajmniej niektóre osoby przemyślą publikację.

W ubiegłym roku, podczas organizowanej przez Facebooka dorocznej konferencji deweloperów F8, Instagram zapowiedział testy podobnej funkcji ostrzegającej użytkowników serwisu przed publikowaniem potencjalnie obraźliwych treści. W grudniu serwis poinformował, że wyniki wypadły "obiecująco" i że dzięki powiadomieniom "użytkownicy mają szansę ponownie zastanowić się nad swoimi słowami"

Wiadomości ostrzegawcze to jednak nie jedyna nowość, nad jaką pracuje Twitter. Serwis od ponad roku testuje także nowy layout odpowiedzi na swojej prototypowej aplikacji twttr. Chodzi o to, żeby publikowane przez użytkowników odpowiedzi, zwłaszcza jeśli chodzi o dyskusje wielowątkowe, były zamieszczane w taki sposób, by wyraźnie było widać, do której części wypowiedzi się odnoszą. Ma to ułatwić użytkownikom śledzenie rozmowy. Twitter zapowiedział, że funkcja będzie stopniowo wprowadzana - najpierw dla użytkowników iOS i na stronie.