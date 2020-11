Twitter i Facebook 20 stycznia przekażą oficjalny profil prezydenta USA Joe Bidenowi

Twitter i Facebook 20 stycznia przekażą oficjalny profil prezydenta USA (@POTUS) Bidenowi - informuje agencja Reutera. @POTUS to konto reprezentujące urząd prezydencki, funkcjonujące niezależnie od profilu @realDonaldTrump preferowanego przez Donalda Trumpa.

"Twitter aktywnie przygotowuje się do wsparcia procesu przekazania kont instytucjonalnych Białego Domu w dniu 20 stycznia 2021 r. Podobnie, jak to miało miejsce w 2017 r., proces przekazania będzie odbywał się w bliskich konsultacjach z Archiwum Narodowym" - poinformowała firma Jacka Dorseya.

"W 2017 r. pracowaliśmy zarówno z administracją Obamy, jak i obejmującą swe funkcje administracją Trumpa celem upewnienia się, że proces przekazania kont na Facebooku i Instagramie odbywa się bez żadnych przeszkód. Tak samo mamy zamiar postąpić tym razem" - oświadczył z kolei Facebook.

Oprócz profilu @POTUS na Twitterze i Facebooku oba koncerny przekażą administracji Joe Bidena również inne konta - Białego Domu, wiceprezydenta oraz Pierwszej Damy USA (@FLOTUS).

Wcześniej serwis Politico informował, że przekazanie konta @POTUS na Twitterze nie wymaga współdzielenia żadnych danych z nową administracją przez ustępujących urzędników sprawujących opiekę nad oficjalnym profilem prezydenta USA. Według serwisu w najbliższych miesiącach dojdzie także do serii spotkań przedstawicieli Twittera z urzędnikami Bidena oraz mianowaną na wiceprezydentkę Kamalą Harris - ich celem ma być ustalenie szczegółów odnośnie zarządzania kontami na Twitterze przez nową administrację Białego Domu.

Wybrany na prezydenta USA Joe Biden ma objąć urząd 20 stycznia. Jak przypomina agencja Reutera, ustępujący prezydent Donald Trump nie akceptuje zwycięstwa rywala i przygotowuje się do podważenia wyniku wyborów na poziomie sądowym, wzywa również do ponownego zliczenia głosów uzasadniając to domniemanymi nadużyciami w procesie wyborczym, na które jednak - jak podkreśla Reuters - nie ma dowodów.