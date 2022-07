Twitter jak WeChat i Tiktok? Musk chce uczyć się od firm chińskich

Musk szuka inspiracji w nietypowych jak na amerykańskie przedsiębiorstwa miejscach. Podobno jednym ze wzorów jest dla niego Tiktok, popularny w wielu państwach świata serwis należący do chińskiej firmy Bytedance.

Elon Musk jest w trakcie przejmowania największego w świecie zachodnim medium służącego do dzielenia się krótkimi informacjami. W połowie czerwca szef Tesli i główny udziałowiec SpaceX podczas wirtualnego spotkania z pracownikami Twittera podobno kilkukrotnie powoływał się na doświadczenia chińskich spółek.

Choć na razie wizja Muska dotycząca portalu społecznościowego nie jest jeszcze w pełni skrystalizowana, to należy zwrócić uwagę na sam fakt kierunku przepływu idei biznesowych. Jeszcze niedawno w sektorze wysokich technologii to Amerykanie wyznaczali trendy. Na przykładzie założyciela Paypala widać, że obecnie również Chiny stają się coraz bardziej inspirujące.

Elon Musk stał się jedną z ikonicznych postaci Twittera. Ponad 80 mln użytkowników obserwuje jego profil, na którym dzieli się niemal wszystkim, także swymi poglądami, przemyśleniami i dowcipami. Niektóre jego wpisy wywierają bezpośredni wpływ na inwestorów, co można było niedawno prześledzić na przykładzie zwyżki ceny kryptowaluty Dodgecoin, gdy tylko o niej napisał lub po spadku kursu akcji Tesli po tym, jak zapytał użytkowników Twittera o sprzedaż 10 proc. akcji samochodowej spółki.

Od wiosny tego roku amerykański rynek żyje doniesieniami o kolejnych krokach na drodze do przejęcia za ponad 44 mld dolarów Twittera i wycofania go z parkietu. W połowie czerwca zorganizowano spotkanie z pracownikami tej firmy technologicznej, na którym nowy potencjalny właściciel – transakcja nie została jeszcze zamknięta – podzielił się wizją przyszłości spółki.

Spotkanie nie było publiczne. Jeśli wierzyć doniesieniom platformy „Quartz”, Musk szuka inspiracji w nietypowych jak na amerykańskie przedsiębiorstwa miejscach. Podobno jednym ze wzorów jest dla niego Tiktok, popularny w wielu państwach świata serwis należący do chińskiej firmy Bytedance. Służy on do dzielenia się krótkimi wiadomościami wideo. Swój sukces zawdzięcza wysoko spersonalizowanemu algorytmowi, dzięki któremu potrafi dopasować treść sugerowanych kont i filmików do potrzeb użytkownika. Nawet nazwa algorytmu – For You – sugeruje zdolność do uwzględniania indywidualnych gustów, a przez to także do wyświetlania reklam i filmów z interesującymi daną osobę produktami. Wedle Muska dzięki takiej inspiracji z Chin Twitter, wywierający w USA od dekady duży wpływ na opinię publiczną, miałby stać się ciekawszy dla użytkowników.

Innym wzorem dla twórcy Tesli jest WeChat. Jest to o tyle przewrotne, że przez lata to portal społecznościowy z Shenzhen nazywany był „chińskim Twitterem”. Choć WeChat rzeczywiście zaczynał zgodnie z nazwą jako platforma wymiany krótkich wiadomości między użytkownikami, obrósł w kolejne funkcje pozwalające na obsługę płatności mobilnych, aktywność e-commerce czy rozbudowane funkcje reklamy i marketingu w sieci wykorzystujące zaangażowanie użytkowników. Ta integracja różnych funkcji przyniosła mu miano „superaplikacji”. Zarówno WeChat jak i Tiktok są bardziej zyskowne od amerykańskiego Twittera.

Jest oczywiście możliwe, że ekscentryczny miliarder użył chińskich aplikacji jako wzoru po to, by sprowokować amerykańską opinię publiczną. Oba popularne globalnie programy były wymieniane jako potencjalne narzędzie inwigilacyjne używane przez chiński rząd, który istotnie ma dostęp do danych aplikacji używanych w ChRL.

Niezależnie jednak od intencji Elona Muska, który podobno obecnie poszukuje możliwości wycofania się z zakupu Twittera, cała sprawa świadczy o głębokich zmianach w biznesie technologii informacyjnych. Musimy się przyzwyczaić, że coraz więcej rozwiązań i inspiracji pochodzić będzie z państw takich, jak Chiny.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma