Twitter naprawił luki w oprogramowaniu groźne dla urządzeń z Androidem

Twitter poinformował o naprawieniu luk w oprogramowaniu, które mogły narazić użytkowników korzystających ze smartfonów z systemem Android na ataki hakerskie i przejęcie ich danych, w tym wiadomości prywatnych wysyłanych za pośrednictwem serwisu.

Platforma Jacka Dorseya przyznała, że wykryte podatności mogły umożliwić hakerom dostęp do danych użytkowników serwisu korzystających z urządzeń mobilnych z systemem Android, w tym do ich prywatnych wiadomości. Serwis dodał, że nie wie, czy luki w oprogramowaniu zostały faktycznie wykorzystane przez cyberprzestępców, zaznaczając zarazem, że podatności zostały już naprawione, zaś sama aplikacja - zaktualizowana i odpowiednio zabezpieczona. Twitter zapewnił, że problem związany był wyłącznie z lukami w oprogramowaniu i nie był wynikiem wcześniejszych cyberataków czy też wycieku danych z serwisu.

Do ostatniego dużego ataku hakerskiego na Twittera doszło 15 lipca br. Jego ofiarami padło ok. 130 kont, w tym należące do osób publicznych, m.in. szefa Amazona Jeffa Bezosa, dyrektora generalnego Tesli Elona Muska czy byłego prezydenta USA Baracka Obamy. Na zaatakowanych profilach pojawiły się informacje zachęcające do rzekomo niezwykle intratnej inwestycji w kryptowaluty. Szacuje się, że przestępcy wyłudzili w ten sposób co najmniej 120 tys. USD w bitcoinach. Hakerzy uzyskali też dostęp do prywatnych wiadomości właścicieli 36 kont.