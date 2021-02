Twitter nie przywróci konta Donalda Trumpa, nawet jeśli wystartuje w wyborach

Dyrektor finansowy Twittera Ned Segal zapowiedział w środę (10 lutego), że zasady serwisu nie pozwalają na przywrócenie usuniętego konta Donalda Trumpa - nawet jeśli były prezydent USA znów będzie ubiegał się o urząd głowy państwa.

Pytany przez dziennikarza stacji CNBC o przyszłość twitterowego konta Donalda Trumpa w razie ubiegania się byłego prezydenta o kolejną kadencję, Ned Segal odpowiedział: "Nasze zasady działają w ten sposób, że jeśli ktoś jest usunięty z naszej platformy, to jest usunięty - niezależnie od tego, czy jest komentatorem, dyrektorem finansowym czy byłym lub obecnym urzędnikiem państwowym".

Jak dodał, polityka serwisu ma na celu zapewnienie, by użytkownicy nie podżegali do przemocy, "a jeśli ktoś to robi, musimy go usunąć i nasza polityka nie pozwala na powrót takich osób".

Podżeganie do przemocy i kwestionowanie wyników wyborów - w tym również po szturmie jego zwolenników na Kapitol - było powodem permanentnego usunięcia konta Trumpa przez Twittera 8 stycznia. Konto Republikanina, dla którego Twitter był jednym z podstawowych narzędzi komunikacji, obserwowało 88 mln użytkowników.