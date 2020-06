Twitter oflagowuje niektóre wpisy o Covid-19 i 5G

Twitter zaczął umieszczać oznaczenia fact-checkingowe przy niektórych wpisach dotyczących związku technologii 5G z rozprzestrzenianiem się Covid-19. Po kliknięciu w zamieszczoną informację, użytkownik przekierowywany będzie do materiałów obalających mity.

Twitter postanowił oznaczać w ramach swojego serwisu fact-checkingowego, niektóre nieprawdziwe wpisy wiążące pandemię koronawirusa z technologią 5G. Chodzi tutaj o teorie spiskowe, jak np. mówiące o tym, że Covid-19 jest rozprzestrzeniany przez technologię, co doprowadziło do przynajmniej kilkunastu przypadków podpaleń masztów 5G.

Teraz przy tego typu treściach umieszczane są etykiety odsyłające użytkowników do rzetelnych informacji odnośnie pandemii i artykułów, opublikowanych przez takie media jak np. BBC, których autorzy rozprawiają się z mitami o związku 5G z koronawirusem. Pierwsze oznaczenia już zostały przez Twittera opublikowane, niektóre mają żartobliwy charakter i ośmieszają teorie spiskowe: "To głupie, od 5G się nie choruje. Nawet twój telefon od tego nie zachoruje. Jeśli rzeczywiście wierzysz w to szaleństwo, to przeczytaj sprostowanie opublikowane pod tym tweetem".

Jak przekonuje Twitter, celem moderacji treści za pomocą oznaczania fake newsów jest nie tyle blokowanie tego typu treści czy usuwanie ich ze strony, ile przedstawianie internautom rzetelnych informacji i umożliwienie im wyciągnięcia własnych konkluzji.