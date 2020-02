Twitter z pierwszym takim wynikiem w historii

Firma Twitter po raz pierwszy zgłosiła kwartalne przychody powyżej 1 mld USD. Choć wynik ten przekroczył oczekiwania analityków, to liczyli oni także na wyższe dochody netto oraz prognozy firmy na bieżący kwartał - wskazała w czwartek agencja Reutera.

Kwartalny przychód za zakończony w grudniu okres rozliczeniowy wzrósł o 11 proc. w porównaniach rok do roku i wyniósł 1,01 mld USD. Analitycy przewidywali zaś, że spółka zgłosi ok. 996,7 mln USD w sprzedaży. Przychody z reklam wyniosły zaś 885 mln USD, co stanowiło 12 proc. wzrost rok do roku.

Dochody netto za IV kw. wyniosły 119 mln USD (15 centów na akcję), co stanowi obniżkę w porównaniu do 255 mln USD zgłaszanych rok wcześniej.

Firma prognozuje także przychody za pierwszy kwartał w wysokości od 825 do 885 mln dolarów - poniżej przewidywań wielu analityków z Wall Street. Zyski mają zaś wynieść od 0 do 30 mln USD. Spółka zapowiedziała także ok. 20 proc. wzrost kosztów w 2020 r. z powodu dalszego rozszerzania kadry pracowniczej i budowy nowego centrum danych.

Twitter zaznaczył, że ulepszone modele uczenia maszynowego zapewniają więcej interesującej dla danych osób zawartości oraz notyfikacji. Zmiana ta zaowocowała powiększeniem liczby tzw. użytkowników mDAU - wyświetlających reklamy osób logujących się przynajmniej raz dziennie przez witrynę twitter.com lub aplikację mobilną - tłumaczyła spółka.

Liczba ta w IV kw. osiągnęła pułap 152 mln - w tym samym kwartale rok wcześniej statystyka wyniosła ok. 126 mln. Analitycy liczyli zaś jedynie na ok. 147,5 mln użytkowników mDAU - wynika z danych firmy Refinitiv.

Największy, 17-proc. wzrost przychodów zaobserwowano na terytorium USA. Dla porównania, międzynarodowy wzrost wyniósł jedynie 3 proc. Niższy wymiar rozwoju globalnej sprzedaży firma wiąże z obniżeniem przychodów w regionie Azji i Pacyfiku.

Reuter przypomniał, że Stany Zjednoczone są kluczowym rynkiem dla Twittera. Firma zmaga się tam jednak z krytyką dot. polityki przeciwdziałania dezinformacji, w związku z tegorocznymi wyborami prezydenckimi w kraju. Mimo rezygnacji z wyświetlania reklam politycznych platforma społecznościowa nadal została wykorzystana do szerzenia fałszywych informacji podczas prawyborów Partii Demokratycznej w stanie Iowa - wskazała agencja.

We wtorek Twitter ogłosił, że będzie oznaczać jako fałszywe i usuwać wszystkie tweety zawierające cyfrowo zmanipulowane filmy i zdjęcia, mające wprowadzać użytkowników w błąd i szerzyć dezinformację. Nie poinformowano, jakie środki zostana przeznaczone na monitoring tego typu treści.