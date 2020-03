Twitter prognozuje stratę za pierwszy kwartał 2020 r.

Platforma społecznościowa Twitter spodziewa się wykazać spadek sprzedaży i stratę operacyjną w pierwszym kwartale rozliczeniowym. Pandemia Covid-19 odbiła się na wpływach koncernu z reklam, choć przyczyniła się również do nasilenia aktywności użytkowników.

W najnowszych prognozach firma kierowana przez Jacka Dorseya ostrzegła, że spodziewa się "niewielkiego" spadku przychodów za pierwszy kwartał w porównaniach rok do roku. W okresie tym przewidywana jest także strata operacyjna.

Twitter wycofał się ponadto ze złożonych wcześniej szacunków całorocznych wyników firmy, m.in. w zakresie zatrudnienia i wydatków. Wcześniejsze przewidywania spółki zakładały przychody w przedziale od 825 mln do 885 mln USD, czyli ok. 8-proc. wzrost w porównaniach rok do roku - przypomniała agencja Reutera.

Spółka odnotowała zarazem, iż w bieżącym kwartale wzrosła liczba wyświetlających reklamy codziennych użytkowników platformy (mDAU) - o ok. 23 proc, do poziomu 164 mln.

Jak ocenia Reuters, Twitter jest obecnie wykorzystywany przez większą liczbę użytkowników niż zwykle. Agencja tłumaczy to zapotrzebowaniem m.in. na najnowsze informacje z oficjalnych źródeł nt. pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę Covid-19, a także na utrzymywanie wirtualnego kontaktu ze znajomymi.

W ocenie Reutera reklamodawcy obawiają się powiązania swoich marek z niezwykle wrażliwym tematem Covid-19. Wiele firm wycofało się też ze swoich planów marketingowych, by ograniczać koszty w okresie kryzysu - wskazała agencja.

Twitter jest pierwszą amerykańską platformą utrzymującą się z reklam, która ujawniła wpływ, jaki epidemia koronawirusa ma na interesy firmy. Obserwatorzy rynku będą oczekiwać podobnych oświadczeń m.in. od Facebooka i Google'a - wskazał Reuter. Koncerny z Menlo Park i Mountain View wspólnie dominują na międzynarodowym rynku reklamy internetowej.

Twitter ma ogłosić pełne wyniki finansowe za pierwszy kwartał br. 30 kwietnia.