Twitter przywróci możliwość weryfikacji kont

Twitter od 2021 r. przywróci użytkownikom możliwość ubiegania się o weryfikację autentyczności ich profili. Na początku opcja ta będzie zarezerwowana dla kont należących do osób publicznych i organizacji, jak politycy, aktywiści czy media informacyjne.

Jako poinformował Twitter, na początku weryfikacja dotyczyć będzie sześciu rodzajów kont, w tym należących do polityków i urzędników rządowych; firm, marek i organizacji pozarządowych; mediów informacyjnych; programów rozrywkowych; kanałów sportowych; aktywistów oraz influencerów. Firma jednak zapewnia, że z czasem liczba kategorii zostanie rozszerzona. Zweryfikowane konta otrzymają w serwisie niebieską etykietę potwierdzającą ich autentyczność.

Serwis przedstawił też projekt wytycznych, jakie będą musiały spełnić profile, żeby móc ubiegać się o weryfikację. I tak, uwierzytelnieniu poddane zostaną jedynie konta aktywne i "godne uwagi", zaś procedura nie będzie wszczynana wobec kont niekompletnych, czyli nie podających wszystkich informacji o osobach lub organizacjach je prowadzących. I tak, np. profile należące do mediów będą musiały wykazać, że przestrzegają profesjonalnych standardów dziennikarskich, a starający się o weryfikację dziennikarze pracujący jako freelancerzy będą musieli podać przynajmniej trzy przykłady materiałów opublikowanych w ostatnich sześciu miesiącach na łamach mediów, których autentyczność została już potwierdzona przez serwis. Artyści będą musieli potwierdzić swoją tożsamość np. za pomocą wpisów w serwisie IMDb lub przedstawiając rzetelne doniesienia prasowe na swój temat. Z kolei politycy lub urzędnicy państwowi będą musieli zamieścić linki do oficjalnych stron rządowych, profilu partii lub wzmianek o ich aktywności w mediach. Jeśli chodzi o osoby publiczne lub influencerów to będą oni musieli udowodnić, że posiadają szeroką grupę odbiorców - zarówno na Twitterze, jak i poza nim i np. posiadają stronę w Wikipedii lub własną, popularną stronę internetową.

"Wiemy, że dzięki tym wytycznym nie jesteśmy w stanie zweryfikować autentyczności wszystkich kont, ale to pierwszy krok, który pomoże nam zapewnić transparentność i uczciwe standardy w procesie kontrolowania rzetelności profili na Twitterze. To dopiero początek, jako że w przyszłym roku zamierzamy rozszerzyć zarówno kategorie kont, jakie będą weryfikowane, jak i kryteria, które będą musiały one spełnić" - poinformowała w oświadczeniu platforma.

Twitter zaznacza, że może odmówić przyznania etykiety lub odebrać ją tym użytkownikom, którzy wielokrotnie łamią zasady platformy. Serwis zacznie również automatycznie odbierać przyznane wcześniej oznaczenia tym kontom, które są nieaktywne lub niepełne.

Użytkownicy do 8 grudnia mogą zgłaszać swoje uwagi co do nowych zasad weryfikacji kont. Opinię można wyrazić wypełniając ankietę opublikowaną na stronie Twittera lub publikując wpis opatrzony hasztagiem #VerificationFeedback. Po 8 grudnia Twitter zacznie szkolić zespół w nowych zasadach, których ostateczny kształt przedstawiony zostanie 17 grudnia br. Nowy system weryfikacji ma wejść w życie na początku 2021 r.

Po raz pierwszy serwis wprowadził system weryfikacji kont w 2016 r. Program został jednak zawieszony już rok później, po tym jak okazało się, że system jest niejasny. Krytycy zarzucali Twitterowi, że uwierzytelniał np. profile należące do nacjonalistów, podczas gdy inne konta miały problemy z potwierdzeniem swojej autentyczności.