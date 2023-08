Twitter robi wielką wyprzedaż. Choć to właściwie już nie Twitter, ale X...

W dniach 12-14 września odbędzie się wielka aukcja internetowa wyposażenia siedziby głównej Twittera w San Francisco. Trafi na nią głównie sprzęt biurowy i gadżety oznaczone nieaktualnym już logo z charakterystycznym niebieskim ptaszkiem.

Wyprzedaż pod nazwą "Twitter Rebranding: Online Auction Featuring Memorabilia, Art, Office Assets & More!" związana jest z niedawną zmianą nazwy popularnej platformy społecznościowej. Ma się odbyć na zasadzie aukcji. Przedmioty z siedziby głównej w San Francisco będzie można kupować w dniach 12-14 września na stronie internetowej firmy Heritage Global Partners.

Wśród kilkuset przedmiotów są: stoliki kawowe, duże klatki dla ptaków, obrazy i grafiki, dźwiękoszczelne kabiny, meble wypoczynkowe, kolekcje płyt winylowych, profesjonalne wyposażenie kuchni i szatni, sporo instrumentów muzycznych wraz z profesjonalnym nagłośnieniem i konsolą didżeja. Każdy z przedmiotów ma cenę wywoławczą 25 dolarów, czyli ok. 100 złotych.

Wiele z oferowanych na licytacji przedmiotów można określić terminem "dziwne", jak chociażby pawilon biurowy nazwany "The Lodge", który został zbudowany z ociosanych, drewnianych bali odzyskanych z rozbiórki stodoły w Montanie. Są też taborety-pieńki, huśtawka w kształcie ogromnej klatki dla ptaków oraz bardzo niefunkcjonalny stolik kawowy. Można wylicytować nawet potężne logo Twittera przymocowane jeszcze do elewacji biurowca. Chętny na to trofeum sam musi zatrudnić licencjonowaną firmę, która go zdemontuje.

Dwa wystawione na sprzedaż obrazy upamiętniają najbardziej wirusowe posty opublikowane na platformie: wypełniony gwiazdami kadr selfie Ellen Degeneres podczas Oscarów 2014 i zdjęcie Baracka Obamy w objęciach żony po wygranych wyborach prezydenckich w 2012 roku. Jedną z ciekawszych pozycji jest ogromna grafika przedstawiająca Robina Williamsa w roli radiowca z filmu "Good Morning, Vietnam". Portret powstał z twittów celebrytów, składających hołd aktorowi po jego śmierci w 2014 roku.

To już druga wyprzedaż sprzętu siedziby platformy po przejęciu jej przez Elona Muska. Pierwsza, zorganizowana na mniejszą skalę i nazwana "Sprzedażą nadwyżki aktywów biurowych Twittera", odbyła się w styczniu. Firma nie ujawniła przychodów z aukcji.