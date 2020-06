Twitter testuje tweety audio

Twitter zapowiedział, że testuje nowa usługę umożliwiającą internautom publikowanie tweetów także w formie głosowej. Usługa udostępniona została już niektórym użytkownikom korzystającym z systemu operacyjnego iOS.

Nowa funkcjonalność umożliwi internautom dodawanie do wpisów na Twitterze także 140-sekundowych wiadomości głosowych. Użytkownicy chcący skorzystać z tej możliwości będą mogli nagrać i dołączyć do swojego posta plik audio, tak jak dzisiaj dodają zdjęcia czy wideo.

"W ostatnich latach pozwoliliśmy na dodawanie do tweetów zdjęć, filmów czy gifów. Jednak czasem 280 znaków nie wystarcza, żeby we wpisach przekazać niektóre niuanse. Dlatego postanowiliśmy przetestować nową usługę, która wprowadzi bardziej ludzkie podejście do sposobu, w jaki korzystamy z Twittera" - napisał koncern na swoim oficjalnym koncie w serwisie.

Usługa jest już dostępna dla wybranych internautów korzystających z urządzeń z systemem iOS. Twitter poinformował, że w najbliższych tygodniach będą mogli z niej skorzystać także pozostali użytkownicy posiadający sprzęty Apple'a. Nie wiadomo natomiast, kiedy zostanie ona udostępniona osobom korzystającym z Androida.

Koncern zapewnia, że wiadomości głosowe będą podlegały moderacji i, podobnie jak tradycyjne wpisy, zostaną oflagowane, jeśli złamią zasady serwisu.

"Pracujemy nad wprowadzeniem dodatkowych systemów monitoringu, zanim udostępnimy usługę dla wszystkich. Będziemy też oceniać audio tweety, które zostaną zgłoszone jako szkodliwe i oznaczać je, jeśli np. okażą się nieprawdziwe" - powiedziała agencji Reutera rzeczniczka Twittera Aly Pavela

Media społecznościowe krytykowane są za to, że nie radzą sobie z usuwaniem dezinformacji. Twitter postanowił oznaczać specjalną etykietą treści zmanipulowane oraz wpisy uznane za fake newsy, zwłaszcza jeśli dotyczą one pandemii Covid-19 i nadchodzących wyborów prezydenckich w USA. Zgodnie z tą zasadą w ubiegłym miesiącu serwis oflagował m.in. wpisy Donalda Trumpa odnośnie wyborów korespondencyjnych. Ostrzegł także użytkowników przed tweetem amerykańskiego prezydenta dotyczącym protestów w Minneapolis po śmierci George'a Floyda, uznając je za "gloryfikujące przemoc".