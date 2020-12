Twitter, Tumblr i Vimeo przeciwko przepisom cyfrowym UE

Platformy online, jak Twitter, Tumbrl i Vimeo, sprzeciwiają się wprowadzeniu przez UE nowych przepisów dotyczących usuwania szkodliwych oraz nielegalnych treści, i zaapelowały do Komisji Europejskiej o przyjęcie "elastycznego podejścia" zamiast "sztywnej legislacji".

Na tydzień przed przedstawieniem przez Komisję Europejską nowych unijnych przepisów cyfrowych, regulujących m.in. zasady działania platform online w UE i kwestię ich odpowiedzialności za publikowane na ich stronach treści, amerykańskie firmy technologiczne wystosowały list do komisarz UE ds. cyfryzacji Margrethe Vestager apelując o przyjęcie przez UE elastycznego podejścia zamiast twardych przepisów.

Pod listem podpisały się cztery koncerny, w tym Twitter, grupa IAC, czyli właściciel platformy wideo Vimeo, Mozilla oraz firma Automattic, do której należą serwisy WordPress i Tumblr. Firmy argumentują, że proponowany przez Komisję Akt o usługach cyfrowych (Digital Services Act, DSA), który ma zobowiązać platformy do usuwania szkodliwych treści i mowy nienawiści natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia, może mieć szerokie konsekwencje i doprowadzić do cenzury oraz tłumienia wolności słowa.

"Ograniczając politykę moderacji treści jedynie do systemu binarnego usuwania lub pozostawiania treści, rezygnujemy z rozwiązań alternatywnych, które mogłyby lepiej rozwiązać problem rozprzestrzeniania się i wpływu problematycznych treści" - oświadczyły w dokumencie koncerny. I dodały, że ich zdaniem znacznie lepszym wyjściem byłoby ograniczenie dostępu użytkowników do tego typu treści.

"To może zostać osiągnięte np. przez zastosowanie technologicznych narzędzi ograniczających widoczność danych materiałów, kontrolę algorytmów dopuszczających publikację szkodliwych treści, ustanowienie kryteriów umożliwiających ich skuteczną wykrywalność i wzmocnienie moderacji" - napisały firmy.

Komisja Europejska przedstawi projekt nowych przepisów UE o usługach cyfrowych i jednolitym rynku cyfrowym we wtorek 15 grudnia. Żeby przepisy mogły wejść w życie, będą musiały zostać formalnie zaakceptowane przez Parlament Europejski i Radę UE. Eksperci prognozują, że negocjacje mogą trwać miesiącami a nawet latami.