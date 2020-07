Twitter usunął zdjęcie zamieszczone przez Trumpa, bo łamało prawa autorskie

Twitter usunął zdjęcie opublikowane przez Donalda Trumpa po tym jak dziennik "The New YorkTimes" poskarżył się, że prezydent nie posiada praw autorskich do fotografii, na której jest przedstawiony. To kolejny wpis prezydenta USA oflagowany lub usunięty przez serwis.

Sprawa dotyczy mema zamieszczonego 30 czerwca przez urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych na Twitterze. Obrazek zawierał napis "w rzeczywistości oni nie są przeciwko mnie, tylko przeciwko wam, ja im tylko stanąłem na drodze" oraz zdjęcie Donalda Trumpa w tle.

W rzeczywistości fotografię wykonał fotoreporter gazety "The New York Times" w 2015 r. Było ono ilustracją do artykułu o kandydaturze Trumpa na stanowisko prezydenta USA.

Po opublikowaniu zdjęcia na Twitterze, "NYT", ktory jest właścicielem praw do obrazu, złożył skargę do operatora platformy internetowej, powołując się na zapisy o prawach autorskich w ramach ustawy Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Naruszenie praw do fotografii odnotowane zostało również przez platformę Lumen Database, która gromadzi i analizuje skargi i wnioski o usunięcie określonych materiałów z sieci.

W odpowiedzi na skargę gazety, Twitter usunął zdjęcie i zamiast niego zamieścił informację: "Ten obraz został usunięty na wniosek właściciela praw autorskich".

To kolejny wpis Donalda Trumpa, który w ostatnich miesiącach został usunięty lub oznaczony przez Twittera. Konflikt pomiędzy koncernem a prezydentem USA rozpoczął się w maju, kiedy to serwis po raz pierwszy oznaczył post Trumpa jako "niepotwierdzony". Chodziło o wpis, gdzie polityk sugerował, że wybory korespondencyjne mogą zostać sfałszowane. Kolejne wpisy oznaczone zostały m.in. jako "gloryfikujące przemoc" lub "cyfrowo zmanipulowane".

Prezydent USA został już wcześniej oskarżony o złamanie praw autorskich po tym, jak opublikował przerobione wideo przedstawiające dwójkę wylewnie witających się kilkulatków, czarno- i białoskórego.

Trump zarzucił mediom społecznościowym cenzurę i zagroził wprowadzeniem surowych przepisów obciążających platformy odpowiedzialnością za zamieszczane nich treści.