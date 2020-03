Twitter wprowadza obowiązek pracy zdalnej

Twitter wprowadził obowiązek pracy zdalnej, który obejmuje pracowników wszystkich biur na całym świecie. Wcześniej w obliczu rozprzestrzeniania się koronawirusa firma tylko zalecała tego typu środki ostrożności - podała w czwartek agencja Bloomberga.

Podmiot z siedzibą w San Francisco ma ponad 35 biur na całym świecie w tym w Hongkongu, Japonii i w Korei Południowej, czyli w państwach, które już wprowadziły obowiązek pracy zdalnej. Jednocześnie Twitter zapowiedział, że nadal będzie płacił współpracownikom, a także osobom otrzymującym wynagrodzenie na godziny.

To podobne rozwiązanie do tego przyjętego m.in. przez koncern Microsoft i inne podmioty z branży technologicznej.

Koronawirus doprowadził już w USA do odwołania 50 dużych imprez technologicznych i biznesowych. Przełożono m.in. New York International Auto Show. Anulowano jedne z największych targów branży gier wideo ,E3, w Los Angeles. Google zrezygnował z konferencji dla programistów w pobliżu Palo Alto w Kalifornii. Po wycofaniu się firm technologicznych jak Apple, Facebook, Twitter i TikTok nie odbędzie się 34. coroczny festiwal South by Southwest w Austin w Teksasie.

NBA zawiesiła do końca sezonu rozgrywki w koszykówce po wykryciu wirusa u zawodnika Utah Jazz. Demokratyczni kandydaci na prezydenta USA senator Bernie Sanders i były wiceprezydent Joseph R. Biden Jr. odwołali zapowiedziane w Cleveland spotkania w ramach kampanii wyborczej.

Według ostatnich danych w Stanach Zjednoczonych SARS-CoV-2 zaatakował ponad 1200 osób. Pochłonął co najmniej 38 ofiar śmiertelnych.

Według Światowej Organizacji Zdrowia na świecie zmarło już z powodu koronawirusa ponad 4600 osób.