Twitter zablokował konta związane z teorią konspiracyjną QAnon

Amerykański serwis społecznościowy Twitter poinformował, że w ostatnich tygodniach zablokował 7 tys. kont i planuje ograniczyć widoczność kolejnych 150 tys. profili związanych z ruchem QAnon promującym tezę o rzekomym spisku przeciwko prezydentowi Trumpowi.

Twitter poinformował, że usunął już 7 tys. kont związanych z ruchem QAnon oraz zapowiedział, że już w tym tygodniu zacznie traktować wszystkie wpisy odwołujące się do tej teorii konspiracyjnej jako "treści szkodliwe". Oznacza to, że tego rodzaju tweety nie będą rekomendowane użytkownikom, a serwis zacznie blokować powiązane z nimi linki. Zdaniem rzeczniczki Twittera ograniczy to widoczność co najmniej 150 tys. kont.

"Zapowiadaliśmy bardzo wyraźnie, że podejmiemy surowe działania wobec zachowań, które mogą być potencjalnie szkodliwe w sieci. W ramach tego zobowiązania jeszcze w tym tygodniu podejmiemy dalsze działania wobec treści związanych z tzw. ruchem QAnon. Na stałe zablokujemy konta publikujące tę teorię konspiracyjną, co do których wiemy, że naruszają politykę serwisu, np. korzystając z wielu fałszywych profili, żeby promować treści lub nękać innych użytkowników" - napisał w zamieszczonym na platformie oświadczeniu Twitter.

Członkowie ruchu QAnon popierają prezydenta USA Donalda Trumpa i chętnie biorą udział w jego wiecach wyborczych. W internecie głoszą tezę, jakoby Trump musiał walczyć z tajnymi siłami elitarnego podziemnego państwa (ang. deep state), które ma zagrażać bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych. Zdaniem zwolenników tej teorii spiskowych informacje o toczącej się walce wyciekają w zaszyfrowanej formie w mediach społecznościowych i są rozprzestrzeniane w sieci przez anonimowych użytkowników, czasami niektóre aluzje można ponoć również wyczytać z wpisów samego prezydenta USA. Wyznawcy QAnon uważają również, że amerykańscy Demokraci stoją za międzynarodowymio siatkami przestępczymi.

W ubiegłym roku FBI opublikowało ostrzeżenie przed "krajowymi ekstremistami, napędzanymi teoriami konspiracyjnymi". Śledczy federalni uznali QAnon za jedno z potencjalnych zagrożeń tego typu.