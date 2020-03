Twitter zachęca pracowników do pracy zdalnej

Z powodu epidemii koronawirusa Twitter zobowiązał swoich pracowników w Hongkongu, Japonii i Korei Południowej do pracy zdalnej - podał serwis BBC. Do takiego wykonywania obowiązków amerykański koncern "mocno zachęca" wszystkie 5 tys. osób zatrudnionych w firmie.

W niedzielę Twitter oświadczył, że z powodu epidemii postanowił zawiesić wszystkie podróże biznesowe pracowników, oprócz koniecznych. Firma zaznaczyła, że zakaz obowiązuje od teraz do czasu opracowania szczepionki na Covid-19 lub do momentu, kiedy Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oświadczy, że minęło ryzyko pandemii.

Koncern odwołał swój udział w tegorocznym festiwalu multimedialnym South by Southwest (SXSW), zaplanowany na 13-22 marca w Austin w Teksasie na południu USA. Oznacza to, że szefa Twittera Jack Dorsey nie poprowadzi jednego z pokazów. Rzeczniczka Twittera Siobhan Murphy poinformowała ponadto, że na SXSW nie powstanie także doroczny #TwitterHouse, czyli specjalne stoisko firmy.

"Naszym celem jest obniżenie prawdopodobieństwa rozprzestrzeniania się Covid-19" - wyjaśniła szefowa kadr Twittera Jennifer Christie.

Swój udział w tegorocznym SXSW odwołał również Facebook.

Google zdecydował, że we wtorek pracownicy europejskiej siedziby firmy w Dublinie będą pracować zdalnie, aby przetestować przygotowanie oddziału na wypadek potencjalnego wybuchu epidemii Covid-19 w Irlandii. Oczekuje się, że większość z 8 tys. pracowników wróci do biura w środę.

Inne firmy, w tym operator telekomunikacyjny AT&T oraz bank Citigroup, ograniczyły międzynarodowe podróże, w szczególności do Azji.

Wywołujący groźne zapalenie płuc koronawirus pojawił się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach i do tej pory dotarł do prawie 80 krajów. Zakażenie patogenem stwierdzono u ponad 90 tys. osób na całym świecie, z czego nieco ponad 3 tys. zmarło.