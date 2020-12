Twitter zakazuje nieprawdziwych wpisów o szczepionkach na COVID-19

Od poniedziałku użytkownicy Twittera zobowiązani będą usuwać wszystkie wpisy zawierające nieprawdziwe informacje o szczepionkach na COVID-19, w tym teorie spiskowe sugerujące, że szczepionki powstały, żeby szkodzić ludziom lub kontrolować społeczeństwo.

Twitter poinformował, że od poniedziałku 21 grudnia rozszerzy swoją politykę zakazującą dezinformacji nt. COVID-19 również na szkodliwe fake newsy o szczepionkach na koronawirusa, a w nadchodzących tygodniach wprowadzi kolejne obostrzenia.

Użytkownicy serwisu będą zobowiązani usuwać wpisy zawierające niebezpieczne i nieprawdziwe informacje o szczepieniach, w tym sugerujące np., że szczepionki zostały stworzone specjalnie po to, żeby zaszkodzić ludziom, lub że mają one na celu przejęcie kontroli nad społeczeństwem - poinformowała agencja Reutera. Zabronione będą także wpisy zamieszczane celowo po to, żeby prowokować teorie spiskowe lub twierdzące, że pandemia nie istnieje lub nie jest groźna, więc szczepienia są niepotrzebne. Twitter będzie usuwał też nieprawdziwe posty straszące skutkami ubocznymi szczepień.

Rzeczniczka firmy zapowiedziała, że Twitter wspólnie z ośrodkami ochrony zdrowia zdefiniuje, które treści są wystarczająco szkodliwe, żeby zostać zablokowane. Ponadto, serwis zapowiedział, że na początku przyszłego roku będzie także oflagowywał i zamieszczał ostrzeżenia przy wpisach nie tyle groźnych dla internautów, ile zawierających np. plotki lub niepełne informacje o szczepieniach.

Także Facebook i YouTube zapowiedziały, że będą blokować nieprawdziwe treści o szczepionkach, sprzeczne z tym, co mówią na ten temat organizacje zdrowia.

W czasie pandemii media społecznościowe zostały zalane falą dezinformacji i teorii konspiracyjnych na temat pandemii oraz szkodliwości szczepionek na COVID-19. Twitter już wcześniej nakazał użytkownikom usuwanie nieprawdziwych treści o koronawirusie, w tym o niewielkiej skuteczności stosowania środków ochronnych czy skąpym ryzyku zakażenia COVID-19. Serwis ukrywa tego typu wpisy i blokuje ich autorów do czasu, aż je usuną.