Twitter zawiesił 16 kont związanych z operacjami informacyjnymi na Bliskim Wschodzie. Jak poinformowała platforma, fałszywe profile były częścią sieci fikcyjnych tożsamości wykorzystywanych do rozsiewania propagandy na temat krajów regionu.

Zawieszenie kont Twitter uzasadnił naruszeniem zapisów regulaminu platformy dotyczących zakazu manipulacji informacjami w serwisie.

Według serwisu Cnet 16 zawieszonych kont było częścią sieci co najmniej 19 fałszywych profili należących do nieistniejących osób, które w ciągu ostatniego roku zamieściły ponad 90 artykułów opinii w 46 różnych tytułach internetowych i prasowych o konserwatywnym zabarwieniu. Artykuły promowały politykę Zjednoczonych Emiratów Arabskich, były natomiast krytycznie nastawione wobec państw takich jak Katar, Turcja i Iran. Śledztwo dziennikarskie w tej sprawie przeprowadził portal The Daily Beast.

"Wykorzystując technologię, pracę moderatorów oraz współpracę z naukowcami oraz niezależnymi organizacjami zajmującymi się badaniem tego rodzaju problematyki, pracujemy nad wykrywaniem manipulacji w naszych usługach i podejmowaniem odpowiednich działań" - przekazał rzecznik Twittera. "Jeśli dysponujemy wystarczającymi dowodami na przypisanie określonej aktywności operacjom informacyjnym prowadzonym na zlecenie państw, w ramach standardu informujemy o tym przenosząc odpowiednie informacje do naszego publicznego archiwum" - dodała platforma Jacka Dorseya.

Twitter boryka się z problemem dezinformacji od kilku lat. W 2018 roku platforma zapowiedziała wzmożone działania mające ukrócić proceder dezinformacji w serwisie po krytyce, z jaką spotkała się w związku z wykorzystaniem jej do celów propagandowych przez tzw. petersburską farmę trolli przed wyborami prezydenckimi w USA z 2016 r. W ramach akcji oczyszczania Twittera usunięto ponad milion fałszywych kont z serwisu.

W czerwcu tego roku serwis poinformował, że na stałe usunął ponad 32 tys. profili, które były powiązane z operacjami informacyjnymi prowadzonymi na zlecenie Chin, Rosji i Turcji. Głównym ich celem było rozpowszechnianie propagandy tych państw.