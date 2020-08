Twitter zlikwidował konto byłego lidera Ku Klux Klanu

Twitter permanentnie usunął z serwisu konto należące do nacjonalisty i byłego lidera organizacji Ku Klux Klan, Davida Duke'a, za notoryczne naruszanie przez niego polityki firmy dotyczącej mowy nienawiści - poinformowała spółka.

Konto Duke'a zostało tymczasowo zawieszone w czerwcu po tym, jak opublikował on odnośnik do przeprowadzonego przez siebie wywiadu z niemieckim chemikiem Germarem Rudolfem, skazanym przez niemiecki sąd za kłamstwo oświęcimskie. Duke we wcześniejszych wpisach promujących rozmowę obiecywał, że "ujawni ona systematyczne kłamstwa dotyczące rasizmu" oraz "jak żydowskie media podżegają do przemocy wobec białych".

Teraz Twitter poinformował, że postanowił usunąć konto Duke'a na dobre. Platforma zarządzana przez Jacka Dorseya jeszcze w marcu wprowadziła zmiany w polityce serwisu zabraniające użytkownikom publikowania linków odsyłających do materiałów, w tym artykułów, zawierających mowę nienawiści lub nawołujących do przemocy.

David Duke w latach 70. XX wieku założył organizację o nazwie Rycerze Ku Klux Klanu (Knights of the Ku Klux Klan; KKKK). W 2002 r. mężczyzna przyznał się do oszustw podatkowych i spędził rok w amerykańskim więzieniu.

Walcząca z antysemityzmem i mową nienawiści organizacja Anti-Defamation League (ADL) określa Duke'a jako "prawdopodobnie najbardziej znanego rasistę i antysemitę Ameryki".