Twórcy gier angażują się w pomoc Australii

Producenci gier Infinity Ward, Bungie i Ubisoft zaangażowali się w pomoc dotkniętej pożarami Australii. Oprócz bezpośrednich datków firmy przekażą też zyski z zawartości DLC czy ze sprzedaży limitowanych koszulek - podał serwis GamesIndustry.biz.

Studio Ubisoft Australia przekazało na rzecz lokalnego funduszu Czerwonego Krzyża 30 tys. dolarów australijskich. Firma zachęciła też fanów do dalszych datków na rzecz organizacji walczących ze skutkami wciąż szalejących w kraju pożarów lasu.

"Pojawiły się głosy sugerujące stworzenie dodatków w naszych grach, które zachęcałyby do datków. To jednak wymaga czasu, a sprawa wymaga natychmiastowego działania" - wskazał Ubisoft na Twitterze.

W międzyczasie odpowiedzialne za strzelankę "Call of Duty: Modern Warfare" studio Infinity Ward przemianowało dostępny w grze dodatek DLC z australijski motywem "Outback" na "Outback Relief". Firma poinformowała, że wszystkie wcześniejsze przychody z jego sprzedaży i te zanotowane do 31 stycznia trafią bezpośrednio do organizacji pomocowych działających na terenie Australii.

Bungie, studio stojące za serią "Destiny", zaoferowało zaś fanom gry limitowane koszulki, których zakup wiąże się z otrzymaniem niewpływającego na rozgrywkę przedmiotu kosmetycznego (w grze "Destiny 2"). Zyski ze sprzedaży przekazane zostaną w połowie na rzecz strażaków z New South Wales Rural Fire Service, którzy walczą z żywiołem w najbardziej dotkniętych obszarach. Druga połowa trafić ma do organizacji ochrony zwierząt WIRES.