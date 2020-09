Twórcy na TikToku z nowymi możliwościami monetyzacji dzięki integracji z e-commerce

Twórcy na TikToku zyskali nową możliwość monetyzacji swojej działalności dzięki wprowadzonej przez platformę integracji z rozwiązaniami e-commerce - informuje serwis Mashable. Możliwość sprzedaży na TikToku firma udostępniła we współpracy z platformą Teespring.

Integracja Teespring i chińskiej aplikacji do dzielenia się krótkimi formami wideo pozwoli twórcom treści na sprzedaż produktów z Teespring bezpośrednio z poziomu publikowanych filmów, które będą mogły zawierać klikalny odnośnik prowadzący do sklepu.

Mashable przypomina, że sprzedaż produktów takich, jak brandowane ubrania, czy też produkty cyfrowe - kursy lub e-booki to popularny sposób zarabiania wśród twórców internetowych.

Dyrektor ds. produktowych TikToka w USA Sean Kim powiedział, że "twórcy są sercem TikToka", a platforma "nieustannie stara się stwarzać dla nich więcej możliwości". Jego zdaniem "Teespring zachęci twórców do projektowania i sprzedaży własnych produktów", a nastawienie tej platformy "skoncentrowane na twórcach sprawia, że to właśnie ona była właściwym partnerem do przeprowadzenia integracji (TikToka - PAP) z e-commerce".

Program umożliwiający twórcom sprzedaż własnych produktów z użyciem Teespring obecnie jest w fazie testów beta. Oficjalnie dla wszystkich użytkowników ma ruszyć jeszcze we wrześniu. Obecnie Teespring współpracuje z grupą ponad 7 tys. twórców z TikToka - pisze Mashable. Twórcy, którzy będą chcieli zintegrować swoje konto z platformą sprzedażową, będą musieli spełnić szereg warunków, m.in. mieć odpowiednio duże grono obserwatorów, a także odpowiedni rodzaj oferowanych treści.

Serwis przypomina, że to nie pierwszy ruch TikToka w stronę ułatwienia twórcom monetyzacji ich pracy. Wcześniej platforma stworzyła wart miliard dolarów fundusz, z którego środki mają trafiać do wartościowych kreatorów treści na platformie w ciągu kolejnych trzech lat i służyć im za wsparcie biznesowe.