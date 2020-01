Twórcy odkurzacza Roomba pracują nad robotem do zmywania i porządków

Produkująca automatyczne odkurzacze Roomba firma IRobot pracuje nad kolejnym typem robota. Ma on być wyposażony w ramiona, które mogą ładować naczynia do zmywarki, podnosić ubrania z ziemi czy przynosić jedzenie z kuchni do stołu - podała agencja Bloomberga.

Firma z Bedford w stanie Massachusetts pracuje obecnie nad prototypami, choć urządzenia najprawdopodobniej nie trafią do klientów przez najbliższe pięć lat.

Szef firmy Colin Angle wskazał, że wstępne wersje takich urządzeń istnieją już wewnątrz oddziału badań i rozwoju przedsiębiorstwa. W 2020 r. głównym produktem spółki będzie jednak automatyczna kosiarka Terra.

IRobot wcześniej opracował robota z rękami na potrzeby oddziału firmy zajmującego się rozwiązaniami militarnymi. Koncern w 2016 r. sprzedał oddział, lecz zatrzymał opracowaną technologię robotycznych ramion. Przez pewien okres pomysły na cywilne wykorzystanie komponentu były ograniczone, jednak rozwój technologii mapowania przestrzeni i komputerowego widzenia pozwoliły na opracowanie niemożliwych wcześniej rozwiązań.

Bloomberg wskazał, że rywale tacy jak Amazon i Samsung Electronics także opracowują roboty domowe, jednak propozycje konkurencji skupiają się na urządzeniach do wideokonferencji czy asystentach głosowych, a nie maszynach wyręczających człowieka w codziennych zadaniach.

Na ambicje firmy oddziaływać może jednak wojna handlowa między USA i Chinami - oceniła agencja. Angle wspomniał, że dysputa celna ma "negatywny wpływ" na interesy przedsiębiorstwa. "Musimy ograniczać projekty badawcze i zmniejszać (cele) rentowności" - dodał. Od listopada firma przeniosła wysyłkę tańszych modeli odkurzacza Roomba z Chin do Malezji.