Tworzenie sztucznej inteligencji to społecznie odpowiedzialny proces i firmy powinny o tym pamiętać - powiedział Jarosław Królewski, prezes Synerise podczas debaty "Sztuczna inteligencja" organizowanej w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Jarosław Królewski jest jednym z prelegentów tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Wskazał on na istotny aspekt odpowiedzialności, istotny przy tworzeniu systemów opartych na sztucznej inteligencji.

- Każda firma, która tworzy modele oparte na sztucznej inteligencji to społecznie odpowiedzialny proces i należy o tym pamiętać. Opracowując nowe technologie - zwłaszcza te oparte na algorytmach - konieczne jest szerokie spojrzenie na to, co mogą one dać danej firmie, ludziom, społeczeństwu. Nie można skupiać się na krótkim terminie technologicznej inwestycji, ponieważ skutki jej wdrażania będą długofalowe - powiedział Królewski.

Dodał, że nowe technologie wymiernie wpływają na życie codzienne, wobec czego większość firm współpracuje ze sobą w tym zakresie, co zapobiega nadużyciom.