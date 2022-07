Tworzywo z wydzieliny pazurnic. Naukowcy poszukują zamiennika plastiku

Plastik jest wszechobecny w naszym życiu. Połączenie jego giętkości z trwałością i wytrzymałością powoduje, że bardzo trudno go zastąpić. Jednocześnie stopień zaśmiecenia oceanów, wód i lądów plastikiem przenikającym do organizmów żywych, w tym człowieka, powoduje, że wiele laboratoriów poszukuje zamienników, jednak łatwiej degradowalnych w środowisku naturalnym. Jednym z kandydatów może stać się tworzywo wytworzone na bazie wydzieliny pazurnic, rzadkich organizmów zamieszkujących lasy deszczowe.

Zwierzęta z rzędu Onychophora do tej pory spotykały się głównie z zainteresowaniem biologów ewolucyjnych. Decydowała o tym ich budowa, łącząca w sobie cechy pierścienic („robaków” takich jak dżdżownica) i stawonogów, czyli najbardziej rozpowszechnionego typu zwierząt na świecie. Tę mieszankę cech naukowcy przypisują zwykle pradawnemu pochodzeniu pazurnic, których ślady można znaleźć już w skamieniałościach sprzed setek milionów lat doby paleozoiku.

Naukowców kierowanych przez prof. Alego Misereza z singapurskiego Nanyang Technological University zainteresowała jedna szczególna cecha tych zwierząt żyjących na półkuli południowej w warunkach lasów deszczowych. Chodzi o niezwykły sposób polowania.

Zwierzę to wypluwa z dwóch gruczołów położonych w pobliżu otworu gębowego śluz, który bardzo szybko twardnieje przy kontakcie z powietrzem. Unieruchamia to karaluchy lub inne owady, których chitynowy pancerz jest następnie rozcinany przez rodzaj ostrego „kolca” umieszczonego w otworze gębowym pazurnicy. Następnie wpuszcza ona do organizmu ofiary enzymy, które zamieniają wnętrzności w rodzaj masy, konsumowanej potem przez osobniki tych rzadko obecnie występujących gatunków.

Badanie finansowane przez Singapore Energy Centre miało na celu poznanie dokładnego składu śluzu paraliżującego ofiarę. Wiadomo było, że nie zawiera on żadnej toksyny, a unieruchomienie owada jest czysto mechaniczne. Badaczom z grupy Misereza udało się dokładnie opisać białka tworzące wydzielinę. Do tej pory nie znano dokładnie budowy aminokwasów z tych protein. Dzięki temu można zrozumieć mechanizm przechowywania wydzieliny jako kleistej mazi w wewnątrz ciała pazurnicy, a następnie gwałtownego jego twardnienia w wyniku kontaktu z powietrzem.

Substancja paraliżująca ofiarę jest biopolimerem. Jego właściwości, takie jak duża wytrzymałość i całkowita rozpuszczalność w wodzie, dają nadzieję na uzyskanie materiału o podobnych właściwościach co plastik, jednak niemal w pełni biodegradowalnego. Wyniki badania opublikowano w maju w magazynie Advanced Science.

Do komercjalizacji rezultatów pracy naukowców w Singapurze droga jest jednak daleka. W ciągu najbliższych pięciu lat badacze będą starali się uzyskać w warunkach laboratoryjnych materiał naturalnie wytwarzany przez pazurnice. Ich eksploatacja na podobieństwo jedwabników – jedwab jest także znanym biopolimerem – jest niemożliwa, choćby ze względu na rzadkie występowanie i wrażliwość na zmianę warunków życia organizmów z tego rzędu, obejmującego dwieście gatunków. Kolejnymi krokami podjętymi przez naukowców mają być próby tworzenia produktów w oparciu o „sztuczny śluz”.

Singapurskie odkrycie jest wynikiem długookresowej strategii przyjętej przez rząd Singapuru. Chce on oprzeć rozwój państwa nie tylko na handlu, finansach i logistyce, czyli dziedzinach, dzięki którym zbudował swoją zamożność. W ostatnich pięcioletnich programach rozwojowych przeznacza się coraz więcej środków na badania naukowe. W okresie 2016 -2020 wydano na ten cel ponad 11 mld dolarów, co oznacza wzrost o niemal 18 proc. względem lat 2011-2015. Badania mają prowadzić do innowacji nie tylko w technologiach informacyjnych i transporcie, z których miasto-państwo było znane, ale także w biotechnologii.

