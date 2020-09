TydzieńwAzji. Darwin Mouse - komputer imitujący działanie mózgu

Ma około 1,6 metra wysokości i składa się z trzech zabudowanych serwerów. Mowa o Darwin Mouse, super-komputerze opracowanym przez chińskich naukowców, który w swym działaniu imituje pracę mózgu.

Aby efektywnie zarządzać pracą milionów neuronów i umożliwić przepływ informacji do odpowiednich obszarów komputerowego mózgu zastosowano stworzony w tym celu system operacyjny nazwany DarwinOS. Komputer ten zużywa zaledwie 350-500 watów, czyli około stu razy mniej energii niż podobnej wielkości tradycyjne komputery. Dla porównania mózg człowieka zużywa poniżej 20 watów, a najszybszy komputer na świecie Fugaku – ponad 28,3 miliona watów.W tradycyjnym komputerze, gdzie procesor i moduły pamięci są oddzielone od siebie, procesor musi najpierw odczytać dane z pamięci, a dopiero później może wykonać na nich zadane operacje. Z tego powodu zdolność przetwarzania jest ograniczona przez czas potrzebny na przetransportowanie informacji, gdyż ten jest znacznie dłuższy niż czas potrzebny na wykonanie samych obliczeń. W ten sposób objawiają się ograniczenia architektury von Neumana, na której bazują obecne komputery. Projekt Darwin Mouse ma na celu przyspieszenie tego procesu, imitując działanie mózgu, w którym informacje są przechowywane i obsługiwane w tym samym miejscu, zużywając przy tym jak najmniej energii.Taki komputer może znaleźć zastosowanie w badaniach naukowych, jak i tych zadaniach życia codziennego, które wymagają przetwarzania dużej ilości danych. Na razie naukowcy użyli go do sterowania robotami w czasie wykonywania scenariusza akcji ratunkowej podczas powodzi. Jeden monitorował sytuację za pomocą kamery i informował dwa pozostałe, gdy znajdował niebezpieczeństwo lub napotykał przedmiot podobny do człowieka. Cały proces wymagał skoordynowania pracy trzech robotów, które są zdolne do rozpoznawania mowy, wykrywania celów, planowania trasy i współpracy.Choć rozwój komputerów imitujących działanie mózgu nadal jest w fazie początkowej, to w przyszłości pomysł ten będzie mógł być zaimplementowany na telefonach komórkowych albo wykorzystany przy obsłudze i koordynacji urządzeń monitorujących miasta. Rozwinięcie super szybkich i inteligentnych komputerów może się też przyczynić do pojawienia się sztucznej inteligencji, jaką znamy z filmów science fiction.Wiecej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma.