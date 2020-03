Uber chce zawieszać konta kierowców i klientów wystawionych na koronawirusa

Amerykański koncern Uber zamierza czasowo zawieszać konta kierowców i klientów, u których zdiagnozowano chorobę Covid-19 lub którzy mogli mieć styczność z osobami zakażonymi koronawirusem. Firma konsultuje plan ze specjalistami - poinformowała w środę stacja CNN.

Uber zapowiedział podjęcie dodatkowych kroków w celu walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, który może powodować ciężkie zapalenie płuc.

"Nasz zespół jest gotowy 24 godziny na dobę, żeby wspierać służby zdrowotne w ich walce z epidemią. W ramach współpracy z nimi, zastanawiamy się nad tymczasowym zawieszeniem kont pasażerów i kierowców, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem lub którzy mogli mieć styczność z Covid-19" - napisał w oświadczeniu Uber.

Firma dodała, że konsultuje się z epidemiologiem, żeby mieć pewność, że podejmowane przez nią kroki są zasadne z medycznego punktu widzenia.

Już wcześniej firma zapowiedziała, że będzie przyznawała wsparcie finansowe kierowcom i dostawcom programu Uber Eats, u których zdiagnozowano koronawirusa lub którzy prewencyjnie otrzymali zalecenie poddania się kwarantannoie. Pieniądze mają być wypłacane za okres do 14 dni lub na czas zawieszenia konta.

Uber przekazał mediom, że wdrożył już odpowiednie procedury w niektórych regionach, a obecnie pracuje nad jak najszybszych zastosowaniem ich we wszystkich krajach, gdzie świadczy usługi. Firma zapewniła ponadto, że wyposażyła kierowców i dostawców w środki dezynfekujące. W przypadku Uber Eats dodała również opcję pozostawienia zamówionego jedzenia pod drzwiami.

Podobne środki zaradcze wdraża również Lyft, główny amerykański konkurent Ubera.

Nowy koronawirus spowodował już śmierć ponad 4 tys. osób na całym świecie, w zdecydowanej większości w Chinach kontynentalnych, i rozprzestrzenił się na ok. 110 krajów, w tym do USA i Polski. W Europie największe ognisko epidemii znajduje się we Włoszech.