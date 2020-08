Uber Eats pozostanie dostępny w Kalifornii nawet w razie zawieszenia usług przewozowych

Usługa dostaw żywności Uber Eats pozostanie dostępna w Kalifornii, nawet jeżeli decyzja sądu ws. statusu kierowców doprowadzi do czasowego zawieszenia przez spółkę świadczenia usług przewozu osób na jej głównym amerykańskim rynku.

Kalifornijski sąd w ubiegłym tygodniu nałożył na Ubera i konkurencyjnego Lyfta obowiązek uznania kierowców obsługujących przejazdy zamawiane przez firmowe aplikacje za pełnoprawnych pracowników. Wiąże się z tym konieczność przyznania im przysługujących z tego tytułu zabezpieczeń i świadczeń socjalnych, m.in. minimalnej płacy godzinowej, płatnych nadgodzin i ubezpieczenia zdrowotnego.

Spółki opierające działalność na współpracownikach kontraktowych w ramach tzw. gig economy odwołały się od postanowienia sądu, jednak nie wiadomo, czy wyższa instancja zdąży rozpatrzyć ich wniosek przed wejściem decyzji w życie od piątku 21 sierpnia. Obie firmy zapowiedziały, że w takim wypadku zawieszą świadczenie usług przewozowych w Kalifornii. We wtorek Uber zapewnił, że scenariusz ten nie odbije się na działaniu usługi Uber Eats.

Wybuch pandemii COVID-19 dotkliwie odbił się na branży przewozowej (ok. 75-proc. spadek zamówień w przypadku Ubera), zarazem jednak przyczynił się do gwałtownego wzrostu popytu na usługi dostawcze. W rezultacie w okresie kwiecień-czerwiec br. przychody przynoszone przez oddział Uber Eats wzrosły ponad dwukrotnie rdr. do 1,21 mld dolarów. Mimo to oddział zakończył miniony kwartał stratą rzędu 232 mln dolarów.

Kalifornia jest największym rynkiem Ubera w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze w listopadzie spółka podawała, że jej rodzimy stan odpowiadał za 9 proc. wszystkich przejazdów i zamówień w ramach Uber Eats składanych na całym świecie. Zarazem skorygowany wynik EBITDA spółki w tym regionie miał być "pomijalny" - odnotowuje Reuters.