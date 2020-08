Uber i Lyft mogą na razie utrzymać obecny model działałania

Kalifornijski sąd apelacyjny tymczasowo zezwolił firmom Uber i Lyft na dalsze traktowanie kierowców zatrudnianych w stanie jako pracowników na zlecenie, a nie etatowych. Rozpoczęcie wysłuchań w tej sprawie planowane jest na październik.

Jak zauważa agencja Reutera, kalifornijski sąd wydał tymczasowe orzeczenie ws. apelacji złożonej przez Ubera i Lyfta w ostatnim momencie.

W myśl wcześniejszej decyzji sądu niższej instancji spółki miały być od piątku zobowiązane do zatrudniania kierowców obsługujących zamówienia składane przez firmowe aplikacje na etacie, a nie w oparciu o kontrakty na zlecenie. Wiązałoby się to z koniecznością zapewnienia im prawa m.in. do płacy minimalnej, płatnych nadgodzin i zwolnień chorobowych oraz ubezpieczeniem na wypadek utraty pracy. Przedsiębiorstwa działające w ramach tzw. gig economy podważały rozstrzygnięcie związane z reformą stanowego prawa pracy i groziły wycofaniem się ze swoimi usługami przewozowymi z Kalifornii.

Sprawa nie jest jeszcze zamknięta. Stanowy sąd apelacyjny zapowiedział rozpoczęcie wysłuchań w kwestii statusu kierowców kontraktowych w Kalifornii na 13 października br. Właściwe rozstrzygnięcie ma zapaść dopiero po zakończeniu procesu. Kalifornijska prokuratura stanowa zapowiada dalszą walkę o zapewnienie kierowcom pełnych praw pracowniczych.

Jak wskazują obserwatorzy rynku, jest mało prawdopodobne, by wyrok w tej sprawie został ogłoszony przed planowanym na 3 listopada powszechnym głosowaniem poświęconym promowanej przez Ubera i Lyfta poprawce do prawa stanowego. Tzw. Proposition 22 postuluje uznanie kierowców internetowych firm przewozowych i dostawczych za niezależnych współpracowników, a nie pełnoprawnych zatrudnionych - wbrew pierwotnemu brzmieniu wprowadzonej wcześniej w tym roku ustawy Assembly Bill 5. W ocenie Reutersa tymczasowy werdykt w praktyce oddał decyzję ws. statusu kierowców kontraktowych w ręce kalifornijskich wyborców.

Proposition 22 postuluje kompromis pomiędzy sytuacją dotychczasową a pełną ochroną pracowniczą postulowaną przez władze stanowe. W myśl poprawki współpracujący z firmami internetowymi kierowcy mieliby uzyskać częściową ochronę, m.in. prawo do płacy minimalnej i zwrotu kosztów ponoszonych w związku z wykonywaną pracą, w tym opłat medycznych za ew. wypadki w pracy.

Poprawka jest aktywnie wspierana przez firmy działające w oparciu o tzw. gig economy. Uber oraz konkurencyjny Lyft, a także inne spółki z tego sektora - m.in. DoorDash, Instacart i Postmates - wspólnie przeznaczyły ponad 110 mln dolarów na promowanie poprawki. Sonda przeprowadzona przez firmę analityczną Refield & Wilton 9 sierpnia wskazuje, że 41 proc. kalifornijskich wyborców popiera proponowaną poprawkę, a 26 proc. jest jej przeciwnych. Pozostali pozostają niezdecydowani.

Spółki z zadowoleniem przyjęły tymczasowe rozstrzygnięcie sądu apelacyjnego. Entuzjazmem zareagowali także inwestorzy. Kurs Lyfta wzrósł na czwartkowym zamknięciu giełdy NasdaqGS o 5,76 proc., a notowanego na giełdzie nowojorskiej Ubera - o 6,76 proc.