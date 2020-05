Uber negocjuje fuzję z platformą Grubhub

Amerykański koncern Uber Technologies prowadzi negocjacje ws. fuzji z konkurencyjną platformą Grubhub specjalizującą się w obsłudze internetowych zamówień na posiłki z dostawą do domu - podają w środę media, powołując się na źródła zbliżone do sprawy.

Dostawy posiłków zamawianych przez internet korzystają z rekordowego skoku popytu w związku z pandemią Covid-19. Z tego samego względu zapotrzebowanie na usługi przewozu osób - trzon działalności Ubera - spadły do rekordowo niskiego poziomu, a świadczące je spółki muszą liczyć się z długą przerwą w normalnym funkcjonowaniu.

Grubhub jest istotnym rywalem usługi Uber Eats - najszybciej rozwijającego się oddziału koncernu. W ocenie analityków przytaczanych przez agencję Reutera, przejęcie konkurenta byłoby agresywnym posunięciem i prawdopodobnie wiązałoby się z długim procesem akceptacji ze strony amerykańskich organów antymonopolowych. W razie zatwierdzenia fuzja mogłaby jednak podratować nierentowną usługę dostaw z restauracji świadczoną przez Ubera.

W marcu 2020 r. dostawy posiłków na rynku amerykańskim dominował koncern DoorDash, któremu przypadło 42 proc. przychodów z tego sektora - w porównaniu do 28 proc. dla Grubhuba i 20 proc. dla Uber Eats, wynika z danych firmy analitycznej Second Measure.

Według informatorów Reutera negocjacje w sprawie ewentualnej połączenia spółek poprzez wymianę udziałów nadal trwają. Zgodnie z doniesieniami przedstawiciele Ubera i Grubhuba spierają się co do stosunku wymiany i nie ma pewności, czy dojdą do porozumienia. Wartość potencjalnej transakcji nie jest znana, jednak wycena rynkowa Grubhuba sięga 4,3 mld dolarów, Ubera zaś - ok. 55 mld dolarów (dane Refinitiv).

Rzecznik Ubera odmówił komentowania "spekulacji o fuzjach i przejęciach".

Grubhub również nie potwierdził negocjacji, jednak przyznał w oświadczeniu, że "konsolidacja w tej branży mogłaby się okazać sensowna". W minionym tygodniu spółka zapowiedziała, że przeznaczy niemal wszystkie zyski z drugiego kwartału na pomoc w napędzeniu działalności swoich partnerów restauracyjnych, którzy zmagają się z poważnym spowolnieniem w związku z trwającą epidemią.

Jako pierwsza o rozmowach między Uberem a Grubhubem poinformowała agencja Bloomberga.

W pierwszym kwartale 2020 r. przychody Uber Eats wzrosły o ponad 50 proc. rdr. do 819 mln USD w związku z ograniczeniami wymuszonymi na restauracjach w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.

Jak zauważają media, uruchomiona w 2014 r. usługa przez długi czas generowała znaczne koszty dla koncernu ze względu na duże nakłady na promocje dla klientów i zachęty dla kierowców. Jeszcze w styczniu Uber odsprzedał indyjski oddział swojej usługi dostaw żywności lokalnemu rywalowi, Zomato. Na początku maja Uber Eats wycofał się z działalności w ośmiu krajach.