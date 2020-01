Uber podpisał umowę na elektryczne pojazdy Nissana dla swoich kierowców

Amerykański koncern technologiczny Uber podpisał umowę na 2 tys. elektrycznych pojazdów Nissan Leaf. Umowa jest częścią szerszego planu Ubera zakładającego świadczenie przyjaznych środowisku usług przewozu osób w Londynie do 2025 r. - podał serwis CNBC.

Japoński koncern motoryzacyjny ma dostarczyć kierowcom Ubera świadczącym usługi w Wielkiej Brytanii elektryczne kompakty. Początkowo amerykański przewoźnik zakładał, że oferta wsparcia kierowców w wymianie obecnych pojazdów na modele z napędem elektrycznym będzie dotyczyła tych, którzy świadczą usługi przewozu osób w Londynie. Jednak, jak podało CNBC, z technicznego punktu widzenia oferta jest dostępna dla wszystkich kierowców Ubera w Wielkiej Brytanii.

W 2018 r. amerykański koncern technologiczny zaczął pobierać dodatkowe 15 pensów za jedną przejechaną milę od pasażerów korzystających z usług firmy w Londynie, aby pomóc jej kierowcom sfinansować zakup nowego modelu w wersji elektrycznej. Dotychczas firma zebrała w ten sposób 80 mln funtów i spodziewa się łącznie 200 mln funtów w ciągu następnych kilku lat. Uber wskazał ponadto, że odkąd uruchomiono programu na rzecz czystego powietrza, liczba przejazdów pojazdami elektrycznymi wzrosła o 350 proc.

Pod koniec listopada 2019 r. władze miejskie Londynu nie przedłużyły firmie licencji na świadczenie usług przewozu pasażerów. Lokalny operator systemu transportu zbiorowego (TfL, ang. Transport for London) wyjaśnił, że powodem były zastrzeżenia co do bezpieczeństwa.

Zmiany w aplikacji Ubera umożliwiały nieupoważnionym kierowcom na załadowanie zdjęć na konta innych kierowców, co oznacza, że mogli odbierać pasażerów podszywając się pod nich. Takie przypadki miały miejsce podczas co najmniej 14 tys. przejazdów pod koniec 2018 i na początku 2019 r. Ponadto zwolnieni lub zawieszeni kierowcy nadal mogli tworzyć swoje profile w aplikacji Ubera i przewozić pasażerów, co stanowiło zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Uber może jednak nadal świadczyć swoje usługi do czasu zakończenia prawnej walki o przywrócenie licencji.